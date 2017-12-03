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    Александр Кравцов: «Один раз я уже уличил Родченкова во лжи. Он пытался несправедливо обвинить в употреблении допинга одного из спортсменов»

    Теги Сочи-2014 сборная России сборная России жен допинг Александр Кравцов Григорий Родченков

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал обвинения Григория Родченкова в свой адрес.

    Родченков сообщил, что согласовывал с Кравцовым допинговую программу перед Сочи-2014.

    «В Сочи я вообще с ним не мог общаться. Он сидел в лаборатории за забором, а моя аккредитация не позволяла туда пройти. Что касается наших якобы разговоров, это просто огульные обвинения.

    Пусть докажет, что когда-то с Александром Михайловичем что-то обсуждал. Есть у него хоть какие-то доказательства? Он просто пытается сейчас наполнить информационное поле новыми фактами. Но действительности они не соответствуют.

    Отношения у нас были нормальные. Однажды, правда, я его уличил во лжи. Он пытался несправедливо обвинить в употреблении допинга одного из спортсменов. Потом выяснилось, что этого спортсмена в принципе не было в том месте, где по версии Родченкова он сдал положительную пробу. После этого случая наши отношения стали довольно формальными», – рассказал Кравцов.

    «На мне все грехи, кроме педофилии и гомосексуализма». Родченков гремит на русском ТВ

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