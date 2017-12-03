«Советский спорт»: Россию допустят в Пхенчхан-2018 в нейтральном статусе и белой форме
По информации издания «Советский спорт», сборная России будет допущена к Пхенчхану-2018, но только в нейтральном статусе.
Россияне будут выступать без своего флага, гимна, символики России и в белой форме.
Сообщается, что глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель категорически не согласен с этим решением, но ряд высокопоставленных фигур в мировом спорте считают подобный выход разумным компромиссом.
Официально решение об участии России в Играх-2018 будет объявлено 5 декабря.
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