«Советский спорт»: Россию допустят в Пхенчхан-2018 в нейтральном статусе и белой форме

По информации издания «Советский спорт», сборная России будет допущена к Пхенчхану-2018, но только в нейтральном статусе.

Россияне будут выступать без своего флага, гимна, символики России и в белой форме.

Сообщается, что глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель категорически не согласен с этим решением, но ряд высокопоставленных фигур в мировом спорте считают подобный выход разумным компромиссом.

Официально решение об участии России в Играх-2018 будет объявлено 5 декабря.

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