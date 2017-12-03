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    Виталий Степанов: «Если русские поедут в Пхенчхан-2018, то это будет несправедливо по отношению к чистым атлетам»

    Теги МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Виталий Степанов

    Бывший работник РУСАДА и муж ранее дисквалифицированной за допинг бегуньи Юлии Степановой Виталий Степанов призвал МОК отстранить всю сборную России от Пхенчхана-2018.

    Об этом Степанов написал в письме, адресованном комиссии МОК.

    «Олимпийские мечты сотен спортсменов были разрушены из-за российской допинговой системы. Если русские поедут в Пхенчхан-2018, то это будет несправедливо по отношению к чистым атлетам, которые и так настрадались.

    Ваша комиссия может все это предотвратить. Если у вас хватит смелости на это, то это будет одной из самых важных побед в олимпийской истории», – написал Степанов.

    Напомним, что Степанов с женой сейчас скрываются в США, «опасаясь мести со стороны России».

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