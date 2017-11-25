Арнд Пайффер: «МОК отчаянно хочет показать, что борется с допингом. Но недопуск к Олимпиаде – дикость для чистых спортсменов»

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер прокомментировал возможное отстранение сборной России от Пхенчхана-2018.

«Ситуация очень сложная, но мое мнение, что в Сочи-2014 многое делалось неправильно, была куча ошибок. Сейчас вся команда под подозрением. И это непросто, потому что есть очень много невиновных спортсменов в России. Кто-то должен ответить за этот бардак.

Конечно, МОК тоже многое делал не так, как нужно. Российская антидопинговая система в Сочи-2014 не работала, и кто-то должен нести ответственность за все это. Понятно, что ситуация тяжелая для невиновных, но такова уж судьба спортсменов – о них всегда думают в последнюю очередь. Для них будет очень тяжело, если сборная России не поедет в Пхенчхан-2018.

Я понимаю, что МОК отчаянно хочет показать, что они что-то делают, показать свою борьбу с допингом и, наверное, сейчас пришло время, чтобы что-то наконец случилось. Но это дикость для чистых спортсменов. Они ведь работали всю жизнь, чтобы попасть на Олимпиаду. А теперь им не оставляют шансов. И это все очень сложно», – рассказал Пайффер в эфире «Матч ТВ».