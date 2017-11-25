Президент Европейских олимпийских комитетов: «Отстранять Россию от Пхенхчана-2018 – аморально и вне всяких законов»

Новоизбранный президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) словенец Янеш Косьянчич выступил за участие российских спортсменов в Пхенчхане-2018 под своим флагом.

Косьянчич также является вице-президентом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Читал, что только 0,7 процента российских спортсменов обвинялись в применении допинга. Это означает, что из-за семи провинившихся во время Игр дома останутся как минимум 993 чистых спортсменов. Это аморально и вне всяких законов. Нужно дважды подумать, чтобы применять какие-то коллективные санкции.

Как вы думаете, было бы хорошей идеей, если бы кто-то предложил наказать все страны, ответственные за любую из мировых войн? Мы должны защищать чистых спортсменов, но мы не Интерпол от мира спорта. Германия после второй мировой войны стала совсем другой страной, которую уважают во всем мире. Это означает, что нельзя постоянно жить прошлым.

Единственные, кто может навести порядок в России – это сами русские. А нам нужно находить в них союзников, а не врагов.

Также я не уверен, что выступление россиян под нейтральным флагом в Пхенчхане-2018 – это хорошая идея. Возможно, что это решение проблемы, но на мой взгляд – очень спорное. Если русский выступает под нейтральным флагом, то насколько менее русским он становится? Зачем тогда это? Наказание страны за допинг? Так я все равно не понимаю, как можно наказывать всю страну, если правила нарушали единицы.

Томас Бах очень много говорит об индивидуальной ответственности, и он на сто процентов прав. Ты уж либо виновен, либо нет. Ты не можешь быть в обеих стадиях сразу. Иначе выходит то же самое, что быть наполовину беременным.

Все обвинения нужно доказать в соответствии с законом. И вот если мы их докажем, то только тогда надо действовать. И все равно действовать только по отношению к личностям, а не к стране! А то если уж мы страну собираемся наказывать, то, может, начнем наказывать континенты? Дисквалифицировать Европу и Азию разом?» – рассказал Косьянчич.