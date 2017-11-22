Вице-президент ИИХФ: «Нельзя отстранять всю сборную России от Олимпиады»

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола поделился мнением о возможном недопуске сборной России на Олимпиаду-2018.

«Всей олимпийской системе грозит коллапс. Нельзя отстранять всю сборную России от Олимпийских игр и заставлять россиян выступать под нейтральным флагом.

Ограничения должны касаться только спортсменов, виновных в применении запрещенных препаратов.

Весь спортивный мир будет знать, что на Олимпиаде-2014 в Сочи русские систематически использовали допинг. Тем не менее, это было уже давно, поэтому теперь мы должны смотреть в будущее.

Я знаю, что угрозы от реальны. МОК следует отнестись к этому серьезно. Боюсь, что эта угроза будет осуществлена, если вся российская олимпийская сборная будет отстранена», – сказал Куммола.

Напомним, ИИХФ может оштрафовать ФХР на 500 тысяч долларов, если не отпустит игроков на Олимпиаду.

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