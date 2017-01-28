Чемпионат Европы. Гонка преследования. Илиев убежит первым, Логинов – 2-м, Волков – 5-м, Гараничев – 17-м
28 января на чемпионате Европы в польских Душниках-Здруй пройдет мужская гонка преследования.
Чемпионат Европы
Душники-Здруй, Польша
Мужчины
Гонка преследования
Начало – в 12.00 по московскому времени
Старт-лист
1. Владимир Илиев (Болгария)
2. Александр Логинов (Россия) – 0,05
3. Красимир Анев (Болгария) – 0,17
4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 0,17
5. Алексей Волков (Россия) – 0,28
6. Томаш Крупчик (Чехия) – 0,29
7. Филипп Наврат (Германия) – 0,32
8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 0,42
9. Аристид Бегю (Франция) – 0,42
10. Фредрик Гьесбакк (Норвегия) – 0,45
11. Ярослав Соукуп (Чехия) – 0,45
15. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – 0,55
17. Евгений Гараничев (Россия) – 0,56
18. Дмитрий Малышко (Россия) – 0,57
24. Петр Пащенко (Россия) – 1,10
40. Алексей Слепов (Россия) – 1,37
41. Юрий Шопин (Россия) – 1,38
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