28 января на чемпионате Европы в польских Душниках-Здруй пройдет мужская гонка преследования.

Чемпионат Европы

Душники-Здруй, Польша

Мужчины

Гонка преследования

Начало – в 12.00 по московскому времени

Старт-лист

1. Владимир Илиев (Болгария)

2. Александр Логинов (Россия) – 0,05

3. Красимир Анев (Болгария) – 0,17

4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 0,17

5. Алексей Волков (Россия) – 0,28

6. Томаш Крупчик (Чехия) – 0,29

7. Филипп Наврат (Германия) – 0,32

8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 0,42

9. Аристид Бегю (Франция) – 0,42

10. Фредрик Гьесбакк (Норвегия) – 0,45

11. Ярослав Соукуп (Чехия) – 0,45

15. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – 0,55

17. Евгений Гараничев (Россия) – 0,56

18. Дмитрий Малышко (Россия) – 0,57

24. Петр Пащенко (Россия) – 1,10

40. Алексей Слепов (Россия) – 1,37

41. Юрий Шопин (Россия) – 1,38