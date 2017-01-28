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    Чемпионат Европы. Гонка преследования. Илиев убежит первым, Логинов – 2-м, Волков – 5-м, Гараничев – 17-м

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    28 января на чемпионате Европы в польских Душниках-Здруй пройдет мужская гонка преследования.

    Чемпионат Европы

    Душники-Здруй, Польша

    Мужчины

    Гонка преследования

    Начало – в 12.00 по московскому времени

    Старт-лист

    1. Владимир Илиев (Болгария)
    2. Александр Логинов (Россия) – 0,05
    3. Красимир Анев (Болгария) – 0,17
    4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 0,17
    5. Алексей Волков (Россия) – 0,28
    6. Томаш Крупчик (Чехия) – 0,29
    7. Филипп Наврат (Германия) – 0,32
    8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 0,42
    9. Аристид Бегю (Франция) – 0,42
    10. Фредрик Гьесбакк (Норвегия) – 0,45
    11. Ярослав Соукуп (Чехия) – 0,45
    15. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – 0,55
    17. Евгений Гараничев (Россия) – 0,56
    18. Дмитрий Малышко (Россия) – 0,57
    24. Петр Пащенко (Россия) – 1,10
    40. Алексей Слепов (Россия) – 1,37
    41. Юрий Шопин (Россия) – 1,38

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