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    Олимпийским саммит счел неприемлемыми призывы наказать россиян до конца расследования МОК

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Олимпийским саммит, проходящий сегодня в Лозанне, назвал неприемлемыми призывы наказать российских спортсменов до конца расследования МОК.

    «Саммит поддержал намерение исполнительного комитета МОК принять решение в отношении участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх – 2018 в декабре.

    Также саммит выразил свою озабоченность и считает неприемлемым призывы к конкретным санкциям, которые были затребованы до завершения работы комиссий МОК», – говорится в сообщении МОК.

    Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?

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