Сегодня на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя пройдет мужской спринт.

Кубок IBU

8-й этап

Отепя, Эстония

Мужчины

Спринт

Начало – 14.00 по московскому времени

Старт-лист

3. Александр Логинов (Россия)

6. Фредрик Йесбакк (Норвегия)

8. Юрий Шопин (Россия)

17. Аристид Бегю (Франция)

19. Свен Гроссеггер (Австрия)

20. Кристоффер Шельвик (Норвегия)

31. Антонин Гигонна (Франция)

34. Александр Поварницын (Россия)

37. Давид Коматц (Австрия)

41. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия)

52. Маттиас Дорфер (Германия)

53. Вегард Йермунсхауг (Норвегия)

56. Синдре Петтерсен (Норвегия)

60. Тимур Махамбетов (Россия)

69. Доминик Райтер (Германия)

81. Игорь Малиновский (Россия)

89. Давид Цобель (Германия)

95. Кирилл Стрельцов (Россия)

97. Маттиас Бишль (Германия)