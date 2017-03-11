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    Кубок IBU. Спринт. Логинов выйдет на старт третьим, Шопин – 8-м, Поварницын – 34-м, Малиновский – 81-м, Стрельцов – 95-м

    Теги сборная России сборная Германии сборная Франции результаты Кубок IBU сборная Австрии Хенрик Л’Абе Лунн Маттиас Бишль Свен Гроссеггер Александр Логинов Антонин Гигонна Кристоффер Лангойен Шельвик Давид Коматц Тимур Махамбетов Маттиас Дорфер Аристид Бегю Вегард Бьорн Йермунсхауг Александр Поварницын Доминик Райтер Юрий Шопин Кирилл Стрельцов Игорь Малиновский Давид Цобель Синдре Петтерсен Фредрик Йесбакк

    Сегодня на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя пройдет мужской спринт.

    Кубок IBU

    8-й этап

    Отепя, Эстония

    Мужчины

    Спринт

    Начало – 14.00 по московскому времени

    Старт-лист

    3. Александр Логинов (Россия)
    6. Фредрик Йесбакк (Норвегия)
    8. Юрий Шопин (Россия)
    17. Аристид Бегю (Франция)
    19. Свен Гроссеггер (Австрия)
    20. Кристоффер Шельвик (Норвегия)
    31. Антонин Гигонна (Франция)
    34. Александр Поварницын (Россия)
    37. Давид Коматц (Австрия)
    41. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия)
    52. Маттиас Дорфер (Германия)
    53. Вегард Йермунсхауг (Норвегия)
    56. Синдре Петтерсен (Норвегия)
    60. Тимур Махамбетов (Россия)
    69. Доминик Райтер (Германия)
    81. Игорь Малиновский (Россия)
    89. Давид Цобель (Германия)
    95. Кирилл Стрельцов (Россия)
    97. Маттиас Бишль (Германия)

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