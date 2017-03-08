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    Кубок IBU. Супермикст. Норвегия победила, Шестерикова и Волков – 4-е

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    Норвежцы Текла Брюн-Ли и Мартин Фемстейневик сегодня на этапе Кубка IBU в Отепя выиграли супермикст, россияне Ольга Шестерикова и Алексей Волков стали четвертыми.

    Кубок IBU

    8-й этап

    Отепя, Эстония

    Супермикст

    1. Текла Брюн-Ли – Мартин Фемстейневик (Норвегия) – 38.53,2 (0+11)
    2. Ингела Андерссон – Тобиас Арвидсон (Швеция) – 24,8 (2+14)
    3. Анна Вайдель – Доминик Райтер (Германия) – 50,3 (1+11)
    4. Ольга Шестерикова – Алексей Волков (Россия) – 1.18,5 (3+13)
    5. Катарина Иннерхофер – Давид Коматц (Австрия) – 1.23,8 (4+16)
    6. Жюлия Симон – Эмильен Жакелен (Франция) – 1.35,5 (2+14)

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