Кубок IBU. Супермикст. Норвегия победила, Шестерикова и Волков – 4-е
Норвежцы Текла Брюн-Ли и Мартин Фемстейневик сегодня на этапе Кубка IBU в Отепя выиграли супермикст, россияне Ольга Шестерикова и Алексей Волков стали четвертыми.
Кубок IBU
8-й этап
Отепя, Эстония
Супермикст
1. Текла Брюн-Ли – Мартин Фемстейневик (Норвегия) – 38.53,2 (0+11)
2. Ингела Андерссон – Тобиас Арвидсон (Швеция) – 24,8 (2+14)
3. Анна Вайдель – Доминик Райтер (Германия) – 50,3 (1+11)
4. Ольга Шестерикова – Алексей Волков (Россия) – 1.18,5 (3+13)
5. Катарина Иннерхофер – Давид Коматц (Австрия) – 1.23,8 (4+16)
6. Жюлия Симон – Эмильен Жакелен (Франция) – 1.35,5 (2+14)
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