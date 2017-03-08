Норвежцы Текла Брюн-Ли и Мартин Фемстейневик сегодня на этапе Кубка IBU в Отепя выиграли супермикст, россияне Ольга Шестерикова и Алексей Волков стали четвертыми.

Кубок IBU

8-й этап

Отепя, Эстония

Супермикст

1. Текла Брюн-Ли – Мартин Фемстейневик (Норвегия) – 38.53,2 (0+11)

2. Ингела Андерссон – Тобиас Арвидсон (Швеция) – 24,8 (2+14)

3. Анна Вайдель – Доминик Райтер (Германия) – 50,3 (1+11)

4. Ольга Шестерикова – Алексей Волков (Россия) – 1.18,5 (3+13)

5. Катарина Иннерхофер – Давид Коматц (Австрия) – 1.23,8 (4+16)

6. Жюлия Симон – Эмильен Жакелен (Франция) – 1.35,5 (2+14)

