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    Кубок IBU. Спринт. Поварницын победил, Логинов – 2-й, Волков – 9-й

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    Российский биатлонист Александр Поварницын сегодня на этапе Кубка IBU в финском Контиолахти выиграл спринт, Александр Логинов – 2-й.

    Кубок IBU

    7-й этап

    Контиолахти, Финляндия

    Мужчины

    Спринт

    1. Александр Поварницын (Россия) – 24.23,3 (0+0)
    2. Александр Логинов (Россия) – 2,4 (0+1)
    3. Руслан Ткаленко (Украина) – 6,5 (0+0)
    4. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 13,8 (1+0)
    5. Даниэль Мезотич (Австрия) – 16,5 (0+0)
    6. Ондржей Моравец (Чехия) – 17,9 (1+1)
    7. Антонин Гигонна (Франция) – 31,5 (0+0)
    8. Эмильен Жакелен (Франция) – 45,7 (0+0)
    9. Алексей Волков (Россия) – 47,2 (0+1)...
    13. Матвей Елисеев (Россия) – 57,1 (3+0)...
    15. Дмитрий Малышко (Россия) – 1.03,0 (1+0)...
    17. Алексей Слепов (Россия) – 1.05,8 (1+2)

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