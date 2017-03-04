Российский биатлонист Александр Поварницын сегодня на этапе Кубка IBU в финском Контиолахти выиграл спринт, Александр Логинов – 2-й.

Кубок IBU

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Мужчины

Спринт

1. Александр Поварницын (Россия) – 24.23,3 (0+0)

2. Александр Логинов (Россия) – 2,4 (0+1)

3. Руслан Ткаленко (Украина) – 6,5 (0+0)

4. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 13,8 (1+0)

5. Даниэль Мезотич (Австрия) – 16,5 (0+0)

6. Ондржей Моравец (Чехия) – 17,9 (1+1)

7. Антонин Гигонна (Франция) – 31,5 (0+0)

8. Эмильен Жакелен (Франция) – 45,7 (0+0)

9. Алексей Волков (Россия) – 47,2 (0+1)...

13. Матвей Елисеев (Россия) – 57,1 (3+0)...

15. Дмитрий Малышко (Россия) – 1.03,0 (1+0)...

17. Алексей Слепов (Россия) – 1.05,8 (1+2)

