Кубок IBU. Спринт. Поварницын победил, Логинов – 2-й, Волков – 9-й
Российский биатлонист Александр Поварницын сегодня на этапе Кубка IBU в финском Контиолахти выиграл спринт, Александр Логинов – 2-й.
Кубок IBU
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Мужчины
Спринт
1. Александр Поварницын (Россия) – 24.23,3 (0+0)
2. Александр Логинов (Россия) – 2,4 (0+1)
3. Руслан Ткаленко (Украина) – 6,5 (0+0)
4. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 13,8 (1+0)
5. Даниэль Мезотич (Австрия) – 16,5 (0+0)
6. Ондржей Моравец (Чехия) – 17,9 (1+1)
7. Антонин Гигонна (Франция) – 31,5 (0+0)
8. Эмильен Жакелен (Франция) – 45,7 (0+0)
9. Алексей Волков (Россия) – 47,2 (0+1)...
13. Матвей Елисеев (Россия) – 57,1 (3+0)...
15. Дмитрий Малышко (Россия) – 1.03,0 (1+0)...
17. Алексей Слепов (Россия) – 1.05,8 (1+2)
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