Сегодня в эстонском Отепя пройдет мужская спринтерская гонка. В составе сборной России выступят Алексей Волков, Александр Поварницын, Александр Логинов, Юрий Шопин, Тимур Махамбетов и Кирилл Стрельцов.

Кубок IBU

8-й этап

Отепя, Эстония

Мужчины

Спринт

Начало гонки – 14.00 по московскому времени

Старт-лист

3. Доминик Райтер (Германия)

11. Алексей Волков (Россия)

16. Антонин Гигонна (Франция)

23. Александр Поварницын (Россия)

28. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия)

34. Маттиас Дорфер (Германия)

37. Эрленд Шлоквик (Норвегия)

39. Александр Логинов (Россия)

40. Аристид Бегю (Франция)

48. Тобиас Арвидсон (Швеция)

68. Давид Цобель (Германия)

72. Юрий Шопин (Россия)

73. Тимур Махамбетов (Россия)

86. Кирилл Стрельцов (Россия)

96. Маттиас Бишль (Германия)