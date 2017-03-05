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    Кубок IBU. Гонка преследования. Логинов победил, Елисеев – 4-й

    Теги Ондржей Моравец сборная России сборная Норвегии результаты сборная Швеции Кубок IBU Алексей Волков сборная Чехии Дмитрий Малышко Алексей Слепов Тобиас Арвидсон Александр Логинов Антонин Гигонна Александр Поварницын Ховард Бугетвейт Матвей Елисеев

    Российский биатлонист Александр Логинов сегодня на этапе Кубка IBU в финском Контиолахти выиграл пасьют.

    Кубок IBU

    7-й этап

    Контиолахти, Финляндия

    Мужчины

    Гонка преследования

    1. Александр Логинов (Россия) – 31.45,7 (1+0+1+1)
    2. Ондржей Моравец (Чехия) – 9,8 (1+0+2+0)
    3. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 12,9 (2+0+0+0)
    4. Матвей Елисеев (Россия) – 41,1 (0+0+1+0)
    5. Алексей Волков (Россия) – 50,5 (1+1+0+0)
    6. Тобиас Арвидсон (Швеция) – 58,5 (1+1+0+0)
    7. Антонин Гигонна (Франция) – 1.11,2 (1+0+0+2)
    8. Алексей Слепов (Россия) – 1.18,8 (1+0+2+1)...
    11. Дмитрий Малышко (Россия) – 1.36,6 (0+2+1+0)...
    21. Александр Поварницын (Россия) – 2.09,7 (3+0+3+2)

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