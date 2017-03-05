Кубок IBU. Гонка преследования. Логинов победил, Елисеев – 4-й
Российский биатлонист Александр Логинов сегодня на этапе Кубка IBU в финском Контиолахти выиграл пасьют.
Кубок IBU
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Мужчины
Гонка преследования
1. Александр Логинов (Россия) – 31.45,7 (1+0+1+1)
2. Ондржей Моравец (Чехия) – 9,8 (1+0+2+0)
3. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 12,9 (2+0+0+0)
4. Матвей Елисеев (Россия) – 41,1 (0+0+1+0)
5. Алексей Волков (Россия) – 50,5 (1+1+0+0)
6. Тобиас Арвидсон (Швеция) – 58,5 (1+1+0+0)
7. Антонин Гигонна (Франция) – 1.11,2 (1+0+0+2)
8. Алексей Слепов (Россия) – 1.18,8 (1+0+2+1)...
11. Дмитрий Малышко (Россия) – 1.36,6 (0+2+1+0)...
21. Александр Поварницын (Россия) – 2.09,7 (3+0+3+2)
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