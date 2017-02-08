Россия лишилась права проведения ЧМ-2021 в Тюмени

Чемпионат мира по биатлону 2021 года, который должен был пройти в Тюмени, будет перенесен в другую страну, сообщает NRK со ссылкой на главу союза биатлонистов Норвегии Эрленда Шлоквика.

Данное решение было объявлено в ходе внеочередного заседания конгресса Международного союза биатлонистов (IBU). Когда правление организации проинформировало об этом конгресс, некоторые страны выразили желание проголосовать, однако это пожелание не было удовлетворено.

Также IBU отправит официальное письмо во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с предложением об ужесточении наказаний за допинг.

IBU предложит WADA рассмотреть вопрос об увеличении срока наказания за применение запрещенных препаратов до восьми лет, увеличении штрафа, а также сокращении квот на Кубке мира, Олимпиадах и чемпионатах мира за каждый допинговый случай.