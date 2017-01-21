Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг подвел итоги внеочередного заседания исполкома организации, посвященного допингу в российском спорте.

«Нам нужно внести некоторые изменения в правила, которые касаются не только допинга. Любые изменения в правилах может утвердить только конгресс. Мы собрались в связи с большой проблемой под названием русский спорт, антидопинговая ситуация в России и, естественно, это затрагивает биатлон.

Как вы знаете, WADA попросило нас прояснить биатлонные случаи, упомянутые в докладе Макларена. В феврале будет принято решение по поводу экстраординарного конгресса – будет ли он.

Это зависит от результатов расследования. Будут проверены все пробы Сочи всех действующих биатлонистов», – сказал Бессеберг.

«Результатом первой встречи 22 декабря стало отстранение двух атлетов. По остальным 29 именам также начали расследование совместно с СБР. Несколько дней назад мы решили провести еще одно совещание, чтобы принять новые решения.

На данный момент 7 атлетов остаются под расследованием, а остальные 22 не имеют проблем», – цитирует президента IBU «Чемпионат».

«Я посоветовал СБР отстранить своих спортсменов, но мы не можем обязать их сделать это. Я рассчитываю, что они рассматривают этот шаг. Во всяком случае, они отказались от проведения юниорского чемпионата мира и этапа Кубка мира после наших рекомендаций.

У меня сложилось впечатление, что они относятся к делу серьезно», – приводит слова Бессеберга TV2.