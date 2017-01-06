Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что у экспертной комиссии пока нет достаточных доказательств для отстранения кого-либо из 29 российских биатлонистов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Однако чиновник пояснил, что если оснований будет достаточно, то решение об отстранении может быть принято до начала чемпионата мира в Хохфильцене.

– Вчера спортсмены провели встречу. Вы знаете о ее итогах?

– Спортсмены желают получить как можно больше информации о том, как развиваются события после выхода доклада Макларена. Потому что это серьезная ситуация для российского спорта и российского биатлона в том числе. Наш генеральный секретарь проинформировала биатлонистов, участвовавших во встрече, о ситуации на сегодня.

– И какова эта ситуация?

– Два гонщика временно отстранены, и начато расследование по 29 биатлонистам. Задачей созданной экспертной группы в первую очередь является проверка того, если ли основания для временного отстранения кого-то из тех биатлонистов, которые выступают сейчас. Однако на данный момент у нас нет доказательств, достаточных для принятия решения о временном отстранении. Группа экспертов работает над тем, чтобы раздобыть необходимую информацию. 29 биатлонистов предупреждены и сейчас дают объяснения.

– Это своего рода интервью или слушания?

– Да, это обычная допинговая процедура. В тот день, когда мы посчитаем, что доказательств достаточно и дело можно передать независимой антидопинговой комиссии, мы сможем отстранить гонщиков. Тут мы должны неукоснительно следовать кодексу WADA.

– Сколько времени это может занять?

– Невозможно сказать сегодня, потому что нам по-прежнему не хватает некоторых материалов. Я не осмелюсь сказать что-либо, пока мы не закончим рассмотрение дела полностью. Опасаюсь, что на это могут уйти недели и месяцы. Но то, что сейчас важно для нас, чему отдается приоритет, – это те биатлонисты, которые выступают на международном топ-уровне. Если есть основания для отстранения кого-либо из них, то мы должны постараться сделать это до начала чемпионата мира. Это также было пожеланием спортсменов со вчерашней встречи, – сказал Бесссеберг в эфире NRK.

Мы, мягко говоря, проиграли. О санкциях в биатлоне