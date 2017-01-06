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    Андерс Бессеберг: «Если будут основания, мы отстраним российских биатлонистов до чемпионата мира»

    Теги сборная России сборная России жен чемпионат мира допинг IBU Андерс Бессеберг WADA

    Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что у экспертной комиссии пока нет достаточных доказательств для отстранения кого-либо из 29 российских биатлонистов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

    Однако чиновник пояснил, что если оснований будет достаточно, то решение об отстранении может быть принято до начала чемпионата мира в Хохфильцене.

    – Вчера спортсмены провели встречу. Вы знаете о ее итогах?

    – Спортсмены желают получить как можно больше информации о том, как развиваются события после выхода доклада Макларена. Потому что это серьезная ситуация для российского спорта и российского биатлона в том числе. Наш генеральный секретарь проинформировала биатлонистов, участвовавших во встрече, о ситуации на сегодня.

    – И какова эта ситуация?

    – Два гонщика временно отстранены, и начато расследование по 29 биатлонистам. Задачей созданной экспертной группы в первую очередь является проверка того, если ли основания для временного отстранения кого-то из тех биатлонистов, которые выступают сейчас. Однако на данный момент у нас нет доказательств, достаточных для принятия решения о временном отстранении. Группа экспертов работает над тем, чтобы раздобыть необходимую информацию. 29 биатлонистов предупреждены и сейчас дают объяснения.

    – Это своего рода интервью или слушания?

    – Да, это обычная допинговая процедура. В тот день, когда мы посчитаем, что доказательств достаточно и дело можно передать независимой антидопинговой комиссии, мы сможем отстранить гонщиков. Тут мы должны неукоснительно следовать кодексу WADA.

    – Сколько времени это может занять?

    – Невозможно сказать сегодня, потому что нам по-прежнему не хватает некоторых материалов. Я не осмелюсь сказать что-либо, пока мы не закончим рассмотрение дела полностью. Опасаюсь, что на это могут уйти недели и месяцы. Но то, что сейчас важно для нас, чему отдается приоритет, – это те биатлонисты, которые выступают на международном топ-уровне. Если есть основания для отстранения кого-либо из них, то мы должны постараться сделать это до начала чемпионата мира. Это также было пожеланием спортсменов со вчерашней встречи, – сказал Бесссеберг в эфире NRK.

    Мы, мягко говоря, проиграли. О санкциях в биатлоне

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