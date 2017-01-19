Шлезингр и Мартен Фуркад разочарованы тем, что только один норвежец подписал письмо с требованиями по докладу Макларена

Чешский биатлонист Михал Шлезингр и француз Мартен Фуркад выразили свое разочарование тем фактом, что только один норвежец подписал письмо с требованиями к IBU по докладу Ричарда Макларена.

Из норвежской биатлонной сборной письмо подписал только Уле Эйнар Бьорндален.

«Да, я могу сказать, что очень разочарован. Мартен Фуркад просил их подписать письмо. Конечно, это их решение, но для меня оно удивительно. За три дня до отсылки письма я разговаривал с Бьорндаленом, объяснил ему все пункты. Он согласился и подписал. Я думал, что проблем со сборной Норвегии после этого не будет, но потом они почему-то отказались ставить подписи.

Никаких объяснений с их стороны по этому поводу я не получил. Это письмо направлено не против России. Да, как правило все проблемы с допингом связаны с Россией, но все равно письмо не против них. Это для того, чтобы защитить спорт. Поэтому понятия не имею, почему норвежцы не подписали наше письмо», – рассказал Шлезингр.

«Я полностью поддерживаю идеи этого письма, честно. Но сейчас я хочу сфокусироваться только на спорте. Верю, что WADA, IBU и Федерация биатлона Норвегии сами примут правильные решения по борьбе с допингом. Да, мы, спортсмены, тоже имеем право голоса, но сейчас главное для меня – спорт», – отметил норвежец Эмиль Хегле Свенсен.