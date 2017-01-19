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    Шлезингр и Мартен Фуркад разочарованы тем, что только один норвежец подписал письмо с требованиями по докладу Макларена

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Михал Шлезингр Эмиль Хегле Свенсен сборная России сборная России жен сборная Норвегии сборная Франции допинг IBU WADA Мартен Фуркад сборная Чехии Ричард Макларен

    Чешский биатлонист Михал Шлезингр и француз Мартен Фуркад выразили свое разочарование тем фактом, что только один норвежец подписал письмо с требованиями к IBU по докладу Ричарда Макларена.

    Из норвежской биатлонной сборной письмо подписал только Уле Эйнар Бьорндален.

    «Да, я могу сказать, что очень разочарован. Мартен Фуркад просил их подписать письмо. Конечно, это их решение, но для меня оно удивительно. За три дня до отсылки письма я разговаривал с Бьорндаленом, объяснил ему все пункты. Он согласился и подписал. Я думал, что проблем со сборной Норвегии после этого не будет, но потом они почему-то отказались ставить подписи.

    Никаких объяснений с их стороны по этому поводу я не получил. Это письмо направлено не против России. Да, как правило все проблемы с допингом связаны с Россией, но все равно письмо не против них. Это для того, чтобы защитить спорт. Поэтому понятия не имею, почему норвежцы не подписали наше письмо», – рассказал Шлезингр.

    «Я полностью поддерживаю идеи этого письма, честно. Но сейчас я хочу сфокусироваться только на спорте. Верю, что WADA, IBU и Федерация биатлона Норвегии сами примут правильные решения по борьбе с допингом. Да, мы, спортсмены, тоже имеем право голоса, но сейчас главное для меня – спорт», – отметил норвежец Эмиль Хегле Свенсен.

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