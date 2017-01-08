Кубок IBU. Гонка преследования. Логинов вновь победил, Махамбетов – 5-й, Волков – 9-й
Сегодня в итальянском Мартелло на Кубке IBU прошла мужская гонка преследования. Победу вновь одержал россиянин Александр Логинов.
Кубок IBU
4-й этап
Мартелло, Италия
Мужчины
Гонка преследования
1. Александр Логинов (Россия) – 37.13,8 (0+2+0+2)
2. Эмильен Жакелен (Франция) – 53,4 (0+1+1+0)
3. Михаэль Вилляйтнер (Германия) – 1.00,0 (0+0+1+1)
4. Мартин Фемстейневик (Норвегия) – 1.16,0 (0+0+2+1)
5. Тимур Махамбетов (Россия) – 1.22,5 (1+0+0+1)
6. Аристид Бегю (Франция) – 1.33,5 (0+1+0+1)
7. Томаш Крупчик (Чехия) – 1.41,8 (0+0+1+1)
8. Кристоффер Шельвик (Норвегия) – 1.49,4 (1+0+1+2)
9. Алексей Волков (Россия) – 1.52,1 (1+1+2+2)
10. Свен Гроссеггер (Австрия) – 2.19,5 (1+1+2+2)...
20. Александр Поварницын (Россия) – 3.45,2 (2+1+2+1)
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