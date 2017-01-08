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    Кубок IBU. Гонка преследования. Логинов вновь победил, Махамбетов – 5-й, Волков – 9-й

    Теги сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты Кубок IBU сборная Австрии Алексей Волков Свен Гроссеггер Александр Логинов Кристоффер Лангойен Шельвик Тимур Махамбетов Михаэль Вилляйтнер Аристид Бегю Александр Поварницын Эмильен Жакелен Мартин Фемстейневик

    Сегодня в итальянском Мартелло на Кубке IBU прошла мужская гонка преследования. Победу вновь одержал россиянин Александр Логинов.

    Кубок IBU

    4-й этап

    Мартелло, Италия

    Мужчины

    Гонка преследования

    1. Александр Логинов (Россия) – 37.13,8 (0+2+0+2)
    2. Эмильен Жакелен (Франция) – 53,4 (0+1+1+0)
    3. Михаэль Вилляйтнер (Германия) – 1.00,0 (0+0+1+1)
    4. Мартин Фемстейневик (Норвегия) – 1.16,0 (0+0+2+1)
    5. Тимур Махамбетов (Россия) – 1.22,5 (1+0+0+1)
    6. Аристид Бегю (Франция) – 1.33,5 (0+1+0+1)
    7. Томаш Крупчик (Чехия) – 1.41,8 (0+0+1+1)
    8. Кристоффер Шельвик (Норвегия) – 1.49,4 (1+0+1+2)
    9. Алексей Волков (Россия) – 1.52,1 (1+1+2+2)
    10. Свен Гроссеггер (Австрия) – 2.19,5 (1+1+2+2)...
    20. Александр Поварницын (Россия) – 3.45,2 (2+1+2+1)

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