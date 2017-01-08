Сегодня в итальянском Мартелло на Кубке IBU прошла мужская гонка преследования. Победу вновь одержал россиянин Александр Логинов.

Кубок IBU

4-й этап

Мартелло, Италия

Мужчины

Гонка преследования

1. Александр Логинов (Россия) – 37.13,8 (0+2+0+2)

2. Эмильен Жакелен (Франция) – 53,4 (0+1+1+0)

3. Михаэль Вилляйтнер (Германия) – 1.00,0 (0+0+1+1)

4. Мартин Фемстейневик (Норвегия) – 1.16,0 (0+0+2+1)

5. Тимур Махамбетов (Россия) – 1.22,5 (1+0+0+1)

6. Аристид Бегю (Франция) – 1.33,5 (0+1+0+1)

7. Томаш Крупчик (Чехия) – 1.41,8 (0+0+1+1)

8. Кристоффер Шельвик (Норвегия) – 1.49,4 (1+0+1+2)

9. Алексей Волков (Россия) – 1.52,1 (1+1+2+2)

10. Свен Гроссеггер (Австрия) – 2.19,5 (1+1+2+2)...

20. Александр Поварницын (Россия) – 3.45,2 (2+1+2+1)

