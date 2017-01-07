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    Мартен Фуркад: «Если бы были какие-то доказательства против Шипулина, я бы первый попросил его не выходить на старт»

    Теги сборная России сборная Франции допинг Антон Шипулин Мартен Фуркад

    Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о том, как прошло выступление россиянина Антона Шипулина на встрече биатлонистов, посвященной допингу.

    «Антон сказал, как непросто ему слушать все эти обвинения в адрес России. Было приятно, что он высказался. Мы с ним тепло дружим. И я рад, что сейчас он может соревноваться со мной на Кубке мира.

    Если бы были какие-то доказательства против него, я бы первый попросил Антона не выходить на старт. Но пока доказательств нет. И он такой же, как и я. ему нельзя запрещать соревноваться, только потому, что он  русский», – сказал Фуркад в эфире телеканала «Матч ТВ».

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