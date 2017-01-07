Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о том, как прошло выступление россиянина Антона Шипулина на встрече биатлонистов, посвященной допингу.

«Антон сказал, как непросто ему слушать все эти обвинения в адрес России. Было приятно, что он высказался. Мы с ним тепло дружим. И я рад, что сейчас он может соревноваться со мной на Кубке мира.

Если бы были какие-то доказательства против него, я бы первый попросил Антона не выходить на старт. Но пока доказательств нет. И он такой же, как и я. ему нельзя запрещать соревноваться, только потому, что он русский», – сказал Фуркад в эфире телеканала «Матч ТВ».