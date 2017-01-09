Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев поделился мнением по поводу отсутствия Александра Логинова в составе команды на этап Кубка мира в Рупольдинге.

«Критичная тема. Конечно, он понес наказание. Формально и де-юре имеет право стартовать где угодно.

Но сегодня подливать дополнительное масло в огонь – это уже на оценку руководству СБР. Не считаться со мнением биатлонной общественности мы не можем. И так очень много негатива. Но если возьмут – резонанс отразится и на нем, и на команде, и, может, быть на действиях в отношении команды.

Негативная реакция точно будет – от одного, второго, третьего. Готовы ее получить? Значит, Логинова надо ставить.

Это из той же оперы как со стартами в Тюмени и Острове. Никто ведь не заставлял СБР отказываться от соревнований – это был жест доброй воли. В таких условиях правильнее было не раскачивать ситуацию. Стоит ли раскачивать ситуацию в случае с Логиновым? Не знаю», – рассказал Ростовцев.

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