«Спартак» выиграл Кубок России. Перед сезоном красно-белые котировались третьими фаворитами после «Зенита» и «Краснодара»

«Спартак» победил «Краснодар» в Суперфинале Фонбет Кубка России в Москве (1:1, пен. 4:3).

Москвичи открыли счет на 36-й минуте. На 57-й «быки» сравняли. В серии пенальти сильнее были красно-белые – 4:3.

В прематче «Спартак» котировался у букмекеров небольшим андердогом за 1.98. Перед стартом розыгрыша красно-белые входили в топ-3 фаворитов на трофей (7.00).

Выше котировались только «Зенит» (3.20) и «Краснодар» (6.00).

Как менялись шансы «Краснодара» и «Спартака» на Кубок

С победой красной-белые! Помазун герой!
ОтветMycherryblazer
Думаю его всё это время до финала готовили к пенальти, чтобы он с закрытыми глазами знал, кто куда будет бить.
ОтветАлександр С_1116879108
100%, очень грамотное решение от тренерского штаба, Помазун был максимально готов
Москва красно-белая, с Победой!!!
СПАРТАК с победой в кубке России!
Обыграли всех топов в кубке и заслуженно выиграли!!
С победой красно-белые братья!! Отличное завершение сезона. Помазун красава!
Помазун Красава!!!!!!!! Всех КБ поздравляю 🎉🎉🎉🎉🎉🎉!!!!!
Всех, всех, всех, кто болеет за Спартак, с победой! Ура-а-а!!! Кубок наш 🏆! Сезон спасен! Спасибо ребятам и Карседо! Помазуну орден! 🎖️ Спартак навсегда!
Обыграли 2 раза Локомотив, обыграли в ответной встрече Динамо, прошли Зенит, Обыграли ЦСКА, Обыграли Краснодар
Пусть никто не говорит, что Спартак не заслужил кубок.
Шнякину пятерка.
Он предсказывал победу Спартака в кубке!!!!
