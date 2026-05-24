«Спартак» выиграл Кубок России. Перед сезоном красно-белые котировались третьими фаворитами после «Зенита» и «Краснодара»
«Спартак» победил «Краснодар» в Суперфинале Фонбет Кубка России в Москве (1:1, пен. 4:3).
Москвичи открыли счет на 36-й минуте. На 57-й «быки» сравняли. В серии пенальти сильнее были красно-белые – 4:3.
В прематче «Спартак» котировался у букмекеров небольшим андердогом за 1.98. Перед стартом розыгрыша красно-белые входили в топ-3 фаворитов на трофей (7.00).
Выше котировались только «Зенит» (3.20) и «Краснодар» (6.00).
Опубликовала: Венера Кравченко
Пусть никто не говорит, что Спартак не заслужил кубок.
Он предсказывал победу Спартака в кубке!!!!