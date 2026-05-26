«Зенит» – фаворит следующего Фонбет Кубка России у букмекеров. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й
Букмекеры открыли линию на победителя Фонбет Кубка России в сезоне-2026/27.
Главным претендентом на победу за 3.00 котируется «Зенит». В топ-3 также входят «Краснодар» (5.00) и действующий обладатель трофея «Спартак» (5.50).
Примечательно, что 17 розыгрышей подряд победитель Кубка не может защитить свой титул.
Обладатель Фонбет Кубка России в сезоне-2026/27:
1. «Зенит» – 3.00
2. «Краснодар» – 5.00
3. «Спартак» – 5.00
4. «Локомотив» – 8.00
5. «Динамо» – 9.00
6. ЦСКА – 10.00
Остальные – от 25.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
