  • «Зенит» – фаворит следующего Фонбет Кубка России у букмекеров. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й
Букмекеры открыли линию на победителя Фонбет Кубка России в сезоне-2026/27.

Главным претендентом на победу за 3.00 котируется «Зенит». В топ-3 также входят «Краснодар» (5.00) и действующий обладатель трофея «Спартак» (5.50).

Примечательно, что 17 розыгрышей подряд победитель Кубка не может защитить свой титул.

Обладатель Фонбет Кубка России в сезоне-2026/27:

1. «Зенит» – 3.00

2. «Краснодар» – 5.00

3. «Спартак» – 5.00

4. «Локомотив» – 8.00

5. «Динамо» – 9.00

6. ЦСКА – 10.00

Остальные – от 25.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
ох уж эти прогнозисты))) написали бы 1 раз: пока Миллер сидит на Газпроме, Зенит - фаворит во всех российских турнирах)))
Да забудьте вы про этот Спартак уже
Интересная личность
Да забудьте вы про этот Спартак уже
и вспомните про Амкар)))
У мошенницы гадалки консультировались. Не иначе.
Не самом деле, это просто реклама буков, т.к другого смысла в этом нет. В этом сезоне Зенит тоже котировался главным фаворитом на кубок, но не вышло.
