«Локомотив» и «Авангард» – фавориты Кубка Гагарина в сезоне-2026/27. СКА не попал в топ-5 у букмекеров

Букмекеры начали принимать ставки на итоги Кубка Гагарина в сезоне-2026/27.

Главными претендентами на трофей у букмекеров котируются «Авангард» и действующий обладатель титула «Локомотив» – на победу обеих команд дают коэффициент 5.50.

Топ-3 замыкает финалист минувшего розыгрыша «Ак Барс » (7.00). СКА, стабильно попадавший в пятерку фаворитов в последние годы, котируется шестым за 10.00.

Победитель Куба Гагарина-2026/27 по версии букмекеров:

1-2. «Локомотив » – 5.50

1-2. «Авангард » – 5.50

3. «Ак Барс» – 7.00

4-5. ЦСКА – 8.00

4-5. «Металлург » – 8.00

6. СКА – 10.00

7-10. «Динамо» Минск – 20.00

7-10. «Спартак» – 20.00

7-10. «Автомобилист – 20.00

7-10. «Динамо» Москва – 20.00

Остальные – от 30.00