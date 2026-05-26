  • «Локомотив» и «Авангард» – фавориты Кубка Гагарина в сезоне-2026/27. СКА не попал в топ-5 у букмекеров
Букмекеры начали принимать ставки на итоги Кубка Гагарина в сезоне-2026/27.

Главными претендентами на трофей у букмекеров котируются «Авангард» и действующий обладатель титула «Локомотив» – на победу обеих команд дают коэффициент 5.50.

Топ-3 замыкает финалист минувшего розыгрыша «Ак Барс» (7.00). СКА, стабильно попадавший в пятерку фаворитов в последние годы, котируется шестым за 10.00.

Победитель Куба Гагарина-2026/27 по версии букмекеров:

1-2. «Локомотив» – 5.50

1-2. «Авангард» – 5.50

3. «Ак Барс» – 7.00

4-5. ЦСКА – 8.00

4-5. «Металлург» – 8.00

6. СКА – 10.00

7-10. «Динамо» Минск – 20.00

7-10. «Спартак» – 20.00

7-10. «Автомобилист – 20.00

7-10. «Динамо» Москва – 20.00

Остальные – от 30.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Какой смысл в мае 2026 говорить о фаворитах мая 2027?
Всё просто - ставки принимают сейчас, а выплачивать будут через год, целый год чужие деньги будут крутить, и проценты отдавать не надо 🙂
а то и сами деньги можно не отдавать
Межсезонье только началось. А уже прогнозы на новый сезон)))
Бред полнейший, кто кем усилится, какой тренерский штаб у команд будет.
Вот вот)
Ска надолго забудет что такое кубок Гагарина
Зачем? Какой смысл в таких «прогнозах»?!
Чтобы были наверное))))
это букмекеры выкатили котировки свои. Люди сейчас могут поставить, деньги уже упадут на счёт буков. Этакий кредит без процентов
Локомотив - Авангард

в этот раз это должен быть финал😎
Я не понял, а с какого перепоя СКА котируется выше Минска, Спартака, Авто и Динамо Москва?
админресурс
Админресурс им Миллер урезал процентов на 50 и топит теперь больше за Омск, поэтому они так высоко и котируются.
Авангарду надо как то обходить Локомотив ,не проходить,а обходить. Проходить не получится
Пока у руля Ларионов про СКА можно забыть, в контексте высоких результатов.В финале играли две мощные команды, здесь стеночки-забегания не пройдут, да ещё и не с самыми сильными игроками, но это наш СКА, верим в команду, полюбасу!
В следующем году Авангард должен забирать кубок ну и в 2028 следом.
