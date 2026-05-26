«Локомотив» и «Авангард» – фавориты Кубка Гагарина в сезоне-2026/27. СКА не попал в топ-5 у букмекеров
Букмекеры начали принимать ставки на итоги Кубка Гагарина в сезоне-2026/27.
Главными претендентами на трофей у букмекеров котируются «Авангард» и действующий обладатель титула «Локомотив» – на победу обеих команд дают коэффициент 5.50.
Топ-3 замыкает финалист минувшего розыгрыша «Ак Барс» (7.00). СКА, стабильно попадавший в пятерку фаворитов в последние годы, котируется шестым за 10.00.
Победитель Куба Гагарина-2026/27 по версии букмекеров:
1-2. «Локомотив» – 5.50
1-2. «Авангард» – 5.50
3. «Ак Барс» – 7.00
4-5. ЦСКА – 8.00
4-5. «Металлург» – 8.00
6. СКА – 10.00
7-10. «Динамо» Минск – 20.00
7-10. «Спартак» – 20.00
7-10. «Автомобилист – 20.00
7-10. «Динамо» Москва – 20.00
Остальные – от 30.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
в этот раз это должен быть финал😎