Медведев вылетел в первом круге на прошлом «Ролан Гаррос». 16.00 – снова не выйдет во второй круг
Даниил Медведев встретится с Адамом Уолтоном в первом круге «Ролан Гаррос».
Российский теннисист в прошлом году сенсационно проиграл Кэмерону Норри в первом круге Открытого чемпионата Франции, котируясь явным фаворитом за 1.21.
На победу Медведева в сегодняшней встрече дают коэффициент 1.02, на успех его соперника – 16.00. 28-летний Уолтон занимает 97-е место в рейтинге ATP.
Матч пройдет 26 мая и начнется в 12:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
