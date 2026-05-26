Выбери лучший телеграм-канал о клубе и лучшего блогера-хоккеиста по итогам сезона 2025/2026

КХЛ и FONBET запускают голосование по итогам сезона. В этом году болельщики могут выбрать лучший телеграм-канал о клубе, а также лучшего блогера-хоккеиста прошедшего чемпионата.

Также в программе конкурса определение лучшего фотографа и клуба, который лучше остальных освещает социальные инициативы.

Голосование продлится до 28 мая. Победителей наградят на ежегодном семинаре по маркетингу и коммуникациям КХЛ.

Оставить свой голос можно по ссылке: https://fnbt.link/9f7e3