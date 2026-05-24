  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Спартак» обыгрывает «Краснодар» в суперфинале Кубка России – 1:0. Вероятность победы «быков» в основное время упала до 11%
0

«Спартак» обыгрывает «Краснодар» в суперфинале Кубка России – 1:0. Вероятность победы «быков» в основное время упала до 11%

«Спартак» играет с «Краснодаром» в Суперфинале Фонбет Кубка России в Москве (1:0, перерыв).

На 36-й минуте счет открыл вингер москвичей Пабло Солари.

В прематче букмекеры давали «Краснодару» больше шансов на триумф: коэффициент 1.85 против 1.98 у «Спартака». В лайве красно-белые перехватили статус фаворита: 1.20 против 4.50 у «быков».

Коэффициент на победу «Краснодара» в основное время поднялся с 2.55 до 8.70 (11% вероятности).

Как менялись шансы «Краснодара» и «Спартака» на Кубок

Опубликовала: Венера Кравченко
logoFONBET Кубок России
logoСпартак
logoСтавки на спорт
Ставки на футбол
logoКраснодар

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Зачем Краснодар играет как Ахмат? Я понимаю, что дальше у игроков отпуск, но отпуск для отдыха, а не для лечения...
ОтветVMan
Зачем Краснодар играет как Ахмат? Я понимаю, что дальше у игроков отпуск, но отпуск для отдыха, а не для лечения...
Они почти всегда так играют. Последний матч чемпионата был примерно такой же. Костоломы.
чемпионат слили и с кубком похоже пролетят. концока конечно прям смазаная
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Локомотив» и «Авангард» – фавориты Кубка Гагарина в сезоне-2026/27. СКА не попал в топ-5 у букмекеров
сегодня, 13:03
20.00 давали на победу Уолтона над Медведевым. Россиянин второй год подряд проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»
сегодня, 12:42
«ПСЖ» – фаворит в борьбе за Альвареса. «Барселона» и «Арсенал» – в топ-3 претендентов на игрока
сегодня, 12:26
«Зенит» – фаворит следующего Фонбет Кубка России у букмекеров. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й
сегодня, 11:33
2.07 – «Ницца» впервые с 2002 года вылетит во вторую лигу Франции. В финале стыков сыграют с «Сент-Этьеном»
сегодня, 10:42
«Вест Хэм» – фаворит следующего сезона Чемпионшипа. «Вулверхэмптон» – 2-й, «Бернли» – 3-й, «Рексхэм» – 6-й
сегодня, 10:28
Штруфф проиграл в первом круге на двух турнирах подряд. 1.26 – уступит Бублику на старте «Ролан Гаррос»
сегодня, 09:59
28% – Роналду сыграет в официальном матче вместе с сыном в 2026-м
сегодня, 08:13
«Вольфсбург» впервые с 1997 года вылетел из Бундеслиги. Клуб котировался фаворитом стыков с «Падерборном»
сегодня, 07:36
«Торреенсе» из второй лиги обыграл «Спортинг» в финале Кубка Португалии. Букмекеры давали на это 9.00
вчера, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
Шансы «Сити» на вылет из АПЛ в 3 раза выше, чем у «Тоттенхэма», считают букмекеры. Вердикт по делу о 130 нарушениях ФФП ожидается в ближайшие месяцы
сегодня, 14:04
Медведев вылетел в первом круге на прошлом «Ролан Гаррос». 16.00 – снова не выйдет во второй круг
сегодня, 08:45
Выбери лучший телеграм-канал о клубе и лучшего блогера-хоккеиста по итогам сезона 2025/2026
сегодня, 07:12Промо
Максим Березкин лидирует в голосовании за героя FONBET OVERTIME сезона, Радулов – 2-й, третий – Окулов
вчера, 15:10Промо
2.40 – «Вольфсбург» впервые с 1997 года опустится во вторую Бундеслигу. В первом стыке с «Падерборном» было 0:0
вчера, 14:46
Лига Ставок раздет фрибеты всем игрокам
вчера, 12:05Промо
VIP-клиенты FONBET стали свидетелями триумфа «Астон Виллы» в Лиге Европы
вчера, 11:01Промо
Игроки БЕТСИТИ верят в победу «Краснодара» над «Спартаком» в Суперфинале Кубка России
24 мая, 11:25Промо
«Боюсь, у «Тоттенхэма» будут проблемы. Не факт, что по итогам тура вылетят, но нервы болельщикам должны потрепать». Прогноз Палагина на матч 38-го тура АПЛ
24 мая, 10:40
«Болонья» с ее интенсивным футболом всегда доставляет «Интеру» проблемы». Прогноз Клещенка на матч
23 мая, 13:30Прогноз
Рекомендуем