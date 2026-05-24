«Спартак» обыгрывает «Краснодар» в суперфинале Кубка России – 1:0. Вероятность победы «быков» в основное время упала до 11%
«Спартак» играет с «Краснодаром» в Суперфинале Фонбет Кубка России в Москве (1:0, перерыв).
На 36-й минуте счет открыл вингер москвичей Пабло Солари.
В прематче букмекеры давали «Краснодару» больше шансов на триумф: коэффициент 1.85 против 1.98 у «Спартака». В лайве красно-белые перехватили статус фаворита: 1.20 против 4.50 у «быков».
Коэффициент на победу «Краснодара» в основное время поднялся с 2.55 до 8.70 (11% вероятности).
Опубликовала: Венера Кравченко
