Игроки БЕТСИТИ верят в победу «Краснодара» над «Спартаком» в Суперфинале Кубка России

24-го мая «Спартак» встретится с «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Матч за трофей пройдет на стадионе «Лужники», начало – в 18:00 по Мск.

В прошлом раунде кубка «Спартак» прошел ЦСКА в дерби, а «Краснодар» преодолел сопротивление московского «Динамо».

В чемпионате «Спартак» занял четвертое место. Отставание от третьей строчки составило всего один балл, а от первой – 16. «Краснодар» не смог защитить титул и финишировал на втором месте в РПЛ, проиграв чемпионскую гонку «Зениту» в два очка.

Аналитики БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение «Краснодару». Поставить на победу южан можно за 2.50 , а на «Спартак» – за 2.70 . Ничья в матче оценивается коэффициентом 3.60.

Шансы «Спартака» забрать трофей оцениваются котировкой 1.95 , а «Краснодара» – 1.87.

Сделать ставку на три и более гола в матче можно за 1.75. Противоположный исход идет за 2.10.

Игроки БЕТСИТИ ждут победы «Краснодара». На успех южан приходится 59% от общего объема ставок на исход, а на «Спартак» – 23%. На ничью – 18%.