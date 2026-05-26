  • Шансы «Сити» на вылет из АПЛ в 3 раза выше, чем у «Тоттенхэма», считают букмекеры. Вердикт по делу о 130 нарушениях ФФП ожидается в ближайшие месяцы
Букмекеры оценили вероятность вылета «Манчестер Сити» из АПЛ по итогам сезона-2026/27.

По оценке бывшего финансового советника «Сити» Стефана Борсона, решение по делу о 130 нарушениях финансовых правил АПЛ может быть представлено общественности уже в ближайшие месяцы. «Горожанам» грозят различные санкции – от штрафов до снятия очков и лишения титулов.

Из-за вероятных санкций вероятность вылета «Сити» из АПЛ в 3 раза выше, чем у «Тоттенхэма», закончившего минувший сезон на 17-м месте.

На понижение «Ман Сити» дают коэффициент 15.00, на вылет «шпор» – 41.00, «Челси» – 67.00, «МЮ» – 501.00, «Ливерпуля» – 751.00, «Арсенала» – 1001.00.

«Халл» (1.30), «Ковентри» (1.62) и «Ипсвич» (1.67) – главные претенденты на вылет из «АПЛ в следующем сезоне.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии

Понятно, что Пеп что-то знает...)
не зря он уходит
не зря Мареску наняли - у него есть опыт игры в Шипе. дальновидно, респект.
Есть предположение, что уход Пепа тесно связан с будущим вердиктом по этому делу.
Усталость от работы и стагнация на протижении двух сезонов подряд? Не, определенно ему самому первому вердикт сообщили и только он знает его.
Это дело уже пару лет точно в фазе - вот вот будет вердикт, пару месяцев и будет. Но все никак, еще тогда нужно было уходить
Да да, каждый год одно и то же.

Оставили бы уже эту тему и занялись бы судейством и ВАР лучше. В каждом туре десятки ошибок смешных, невозможное уже.
Не прощу Мареску за то что он самоликвидировался, отошёл в сторону, и Челси не попал в ЛЧ.

Ну оставь все переговоры на конец сезона, уважение к игрокам к болельщикам прояви.

Потом уходи в Сити, Ювентус, в Реал Мадрид...
а прикинь есть маргиналы, называющие себя болельщиками челси, которые будут изза марески топить за сити))
Согласен, многие руководители вставляют палки в колеса тренерам, но те в большинстве случаев уходят в конце сезона как тот же Гласнер, человек так полоскал Пэриша, что тот в ярости был судя по инсайдам, но Оливер довел команду до финала еврокубка и ушел красиво.
А Мареска ушёл к Мендешу и мы все увидели.
Надо вышвырнуть Сити из АпЛ и лишить всех титулов.
Пепун не просто так свалил, из тонущей нефтекачки.
Нефтепроект должен не просто вылететь, а не попадать в АПЛ ровно столько, сколько сезонов шейх мошенничал.
Лысый как обычно выйдет сухим из воды)
Тем летом была один в один новость.
