Шансы «Сити» на вылет из АПЛ в 3 раза выше, чем у «Тоттенхэма», считают букмекеры. Вердикт по делу о 130 нарушениях ФФП ожидается в ближайшие месяцы

Букмекеры оценили вероятность вылета «Манчестер Сити » из АПЛ по итогам сезона-2026/27.

По оценке бывшего финансового советника «Сити» Стефана Борсона, решение по делу о 130 нарушениях финансовых правил АПЛ может быть представлено общественности уже в ближайшие месяцы. «Горожанам» грозят различные санкции – от штрафов до снятия очков и лишения титулов.

Из-за вероятных санкций вероятность вылета «Сити» из АПЛ в 3 раза выше, чем у «Тоттенхэма », закончившего минувший сезон на 17-м месте.

На понижение «Ман Сити» дают коэффициент 15.00, на вылет «шпор» – 41.00, «Челси » – 67.00, «МЮ » – 501.00, «Ливерпуля » – 751.00, «Арсенала» – 1001.00.

«Халл» (1.30), «Ковентри» (1.62) и «Ипсвич» (1.67) – главные претенденты на вылет из «АПЛ в следующем сезоне.