«ПСЖ» – фаворит в борьбе за Альвареса. «Барселона» и «Арсенал» – в топ-3 претендентов на игрока

Хулиан Альварес может перейти в «ПСЖ », считают букмекеры.

По информации Marca, аргентинский нападающий сообщил «Атлетико» о желании покинуть клуб.

Букмекеры считают «ПСЖ» фаворитом в борьбе за Альвареса – на продолжение карьеры в парижском клубе дают коэффициент 2.40. В топ-3 претендентов ни игрока также входят «Барселона» и «Арсенал» (по 4.00).

Клуб Альвареса в сезоне-2026/27 по версии букмекеров:

1. «ПСЖ» – 2.40

2. «Атлетико» – 2.75

3-4. «Барселона » – 4.00

3-4. «Арсенал» – 4.00

5-6. «Челси » – 9.00

5-6. «Ливерпуль » – 9.00

7. «Манчестер Юнайтед» – 11.00

Остальные – от 16.00