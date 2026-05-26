  • «ПСЖ» – фаворит в борьбе за Альвареса. «Барселона» и «Арсенал» – в топ-3 претендентов на игрока
«ПСЖ» – фаворит в борьбе за Альвареса. «Барселона» и «Арсенал» – в топ-3 претендентов на игрока

Хулиан Альварес может перейти в «ПСЖ», считают букмекеры.

По информации Marca, аргентинский нападающий сообщил «Атлетико» о желании покинуть клуб.

Букмекеры считают «ПСЖ» фаворитом в борьбе за Альвареса – на продолжение карьеры в парижском клубе дают коэффициент 2.40. В топ-3 претендентов ни игрока также входят «Барселона» и «Арсенал» (по 4.00).

Клуб Альвареса в сезоне-2026/27 по версии букмекеров:

1. «ПСЖ» – 2.40

2. «Атлетико» – 2.75

3-4. «Барселона» – 4.00

3-4. «Арсенал» – 4.00

5-6. «Челси» – 9.00

5-6. «Ливерпуль» – 9.00

7. «Манчестер Юнайтед» – 11.00

Остальные – от 16.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Альварес как вторая скрипка ,чтобы отвлекать соперников от флангов и давать простор для Дембеле , Дуэ и Хвичи. Только куда девать Батракова в таком случае
Константин Эсперов
На лавку, куда же ещё. Батракова скорее всего рассматривают в качестве замены Ли Кан Ина, которым интересовался как раз Атлетико и которого вместе с Рамушем могут включить в сделку по Альваресу.
Вот непонятно, зачем ПСЖ Алварес? Такую насыщенную атаку из топовых игроков имеют, и полузащиту тоже не слабее, Куда Алвареса хотят впихнуть? И Барсу тоже не очень пойму. Атлетико не скинет бешеную цену за него, тем более когда арабы в деле, разве Барсе стоит такую сумму платить за него? Или если честно, Алварес разве стоит таких денег?
ЧИКО
Комментарий удален пользователем
che kaif
Комментарий удален пользователем
Т.е. игрок за 150 лямов заменит Рамуша на скамейке? Португалец вообще не играет, в важных матчах на замены даже не выпускают.
В Барсу как влитой, но денег попросят ещё на пару рычагов :)
Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Согласен полностью, как влитой, уже вижу что забивает 1001 гол за Барселону уже в 5 сезоне)
Барса до сих пор за Рафинью, Кунде, Леву и Ольмо рассчитывается. Какой Альварес за 100+ млн?
Таких денег одним платежом у них просто нет. Никакого Феррана Торреса, и никакую рассрочку Атлетико не примет. Они сами за него 90 млн заплатили, чтобы потом с рассрочкой продать и еще усилить конкурента?

Если Альварес прямо намерен уйти, то уйдет в ПСЖ или Арсенал, где есть деньги прямо здесь и сейчас. Либо Альварес выбьет себе огромную личку и станет франшизным игроком в Атлетико.
maksradn
Ну вообще то у Барсы есть деньги. Но она пока не может их тратить. Этим летом вроде должны ограничения снять и станет полегче
maksradn
Ты в своем каком то мире живешь, это вообще единичные случаи в истории, что кто то одним платежом тратит 100 + м за игрока.
По мне он подходит в атаку Ливерпуль, Сити аля Агуеро
Не понимаю, зачем Альваресу те же ПСЖ или Барса. Он хочет играть в основе, они рассматривают его в ротацию. В Арсенал еще можно, там есть шансы в основе закрепиться.
Барсе нужен защитник, а еще лучше 2 защитника.
Альварес хороший нап, но не топ. А тогда смысл платить 150млн, которых еще и нет.
