«ПСЖ» – фаворит в борьбе за Альвареса. «Барселона» и «Арсенал» – в топ-3 претендентов на игрока
Хулиан Альварес может перейти в «ПСЖ», считают букмекеры.
По информации Marca, аргентинский нападающий сообщил «Атлетико» о желании покинуть клуб.
Букмекеры считают «ПСЖ» фаворитом в борьбе за Альвареса – на продолжение карьеры в парижском клубе дают коэффициент 2.40. В топ-3 претендентов ни игрока также входят «Барселона» и «Арсенал» (по 4.00).
Клуб Альвареса в сезоне-2026/27 по версии букмекеров:
1. «ПСЖ» – 2.40
2. «Атлетико» – 2.75
3-4. «Барселона» – 4.00
3-4. «Арсенал» – 4.00
5-6. «Челси» – 9.00
5-6. «Ливерпуль» – 9.00
7. «Манчестер Юнайтед» – 11.00
Остальные – от 16.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Таких денег одним платежом у них просто нет. Никакого Феррана Торреса, и никакую рассрочку Атлетико не примет. Они сами за него 90 млн заплатили, чтобы потом с рассрочкой продать и еще усилить конкурента?
Если Альварес прямо намерен уйти, то уйдет в ПСЖ или Арсенал, где есть деньги прямо здесь и сейчас. Либо Альварес выбьет себе огромную личку и станет франшизным игроком в Атлетико.
Альварес хороший нап, но не топ. А тогда смысл платить 150млн, которых еще и нет.