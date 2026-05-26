20.00 давали на победу Уолтона над Медведевым. Россиянин второй год подряд проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»
Даниил Медведев неожиданно для букмекеров проиграл Адаму Уолтону в первом круге «Ролан Гаррос».
97-й номер мирового рейтинга обыграл россиянина в пяти сетах – 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4. Медведев котировался безоговорочным фаворитом встречи за 1.02, на победу Уолтона давали коэффициент 20.00.
В прошлом году Медведев сенсационно проиграл Кэмерону Норри (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7) в первом круге «Ролан Гаррос», котируясь явным фаворитом за 1.21.
