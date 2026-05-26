  • 20.00 давали на победу Уолтона над Медведевым. Россиянин второй год подряд проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»
Даниил Медведев неожиданно для букмекеров проиграл Адаму Уолтону в первом круге «Ролан Гаррос».

97-й номер мирового рейтинга обыграл россиянина в пяти сетах – 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4. Медведев котировался безоговорочным фаворитом встречи за 1.02, на победу Уолтона давали коэффициент 20.00.

В прошлом году Медведев сенсационно проиграл Кэмерону Норри (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7) в первом круге «Ролан Гаррос», котируясь явным фаворитом за 1.21.

Медведев молодец, помогает людям как заработать, так и расстаться с деньгами))
Нормальные на него не ставят .
Ладно, Медведев, а буки то чего не учатся!?)
У них сотни событий, там по алгоритму машина выставляет.
Наверное много кто хорошо заработал, сложно поверить в такие случайные поражения
я думаю Медведев договорняки играет.У него ничего святого нет
медведев, сам и поставил на уолтона,не мог же он,просто 3-1и 3-0слить ,поэтому 3-2.
и че я хату не поставил?))
мчал бы уже в Монако к Дане
Ты бы мчал строчить жалобы на буков за блокировку аккаунта
Какие мощные "эксперты"... Шесть поражений в первом круге при 9 выступлениях на РГ не насторожили?)
