«Ювентус» в меньшинстве обыграл «Лейпциг». В лайве на победу туринцев давали 41.00

«Ювентус» обыграл «РБ Лейпциг» (3:2) на выезде во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

До матча букмекеры небольшое предпочтение отдавали хозяевам. На туринцев можно было поставить за 3.00. В лайве коэффициент на них поднялся до 41.00. Тотал больше 4,5 голов зашел за 8.30. На удаление давали 4.00.

«Ювентус» играл в меньшинстве с середины второго тайма в результате удаления голкипера Микеле Ди Грегорио.

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