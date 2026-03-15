«Ман Юнайтед» – «Астон Вилла»: как ставят бетторы БЕТСИТИ?

15 марта в 30-м туре АПЛ встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 17:30 мск.

После 29 матчей команды набрали по 51 очку и делят третье и четвертое места в таблице. «МЮ» опережает бирмингемцев только по дополнительным показателям.

В минувшем туре манкунианцы потерпели первое поражение под руководством Майкла Кэррика. Несмотря на полученное в конце первого тайма численное преимущество, «МЮ» не справился с «Ньюкаслом» (1:2).

«Вилла» в прошлом туре проиграла «Челси» (1:4). Команда Унаи Эмери не побеждает в АПЛ три матча подряд.

«Ман Юнайтед» выиграл четыре из шести последних встреч с «Астон Виллой». Единственная за этот период победа бирмингемцев пришлась на первый круг текущего чемпионата (2:1).

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящего поединка «МЮ». На победу хозяев предлагают коэффициент 1.73, на успех гостей дают 4.50, вероятность ничьей оценивается в 4.30.

Эксперты ожидают результативного матча. Поставить на три мяча и более можно с кэфом 1.69, на два гола и менее дают 2.20. Вероятность обмена мячами оценивается в 1.66, вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.22.

Мнения игроков БЕТСИТИ относительно результата матча разошлись. На победу «МЮ» отдано 40% от всех ставок на исход, по 30% пришлось на «Астон Виллу» и ничью.