«Фонбет» – лучший букмекер России-2026 по версии РБК. Winline – 2-й, BetBoom – 3-й, PARI – 4-й, «Лига Ставок» – 5-я
РБК представил рейтинг российских букмекеров-2026.
Лучшим букмекером, как и в прошлом году, стал «Фонбет». В топ-3 вошли Winline и BetBoom.
При составлении рейтинга учитывались объем спонсорской поддержки, кол-во интерактивных ставок, узнаваемость брендов, уровень клиентского сервиса, финансовые результаты, наличие ППС и другие критерии.
Рейтинг российских букмекеров-2026 от РБК:
1. «Фонбет» – 97,8 баллов
2. Winline – 69,1
3. BetBoom – 62,1
4. PARI – 56,1
5. «Лига Ставок» – 55,7
6. БЕТСИТИ – 55,6
7. Olimpbet – 47,4
8. «Балтбет» – 45,9
9. «Мелбет» – 42,8
10. Leon – 40,5
11. «Тенниси» – 40,2
12. «Марафон» – 39,7
13. «Зенит» – 37,2
14. Bettery – 31,0
15. «Бет-М» – 17,5
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: РБК
