«Фонбет» – лучший букмекер России-2026 по версии РБК. Winline – 2-й, BetBoom – 3-й, PARI – 4-й, «Лига Ставок» – 5-я

РБК представил рейтинг российских букмекеров-2026.

Лучшим букмекером, как и в прошлом году, стал «Фонбет». В топ-3 вошли Winline и BetBoom.

При составлении рейтинга учитывались объем спонсорской поддержки, кол-во интерактивных ставок, узнаваемость брендов, уровень клиентского сервиса, финансовые результаты, наличие ППС и другие критерии.

Рейтинг российских букмекеров-2026 от РБК:

1. «Фонбет» – 97,8 баллов

2. Winline – 69,1

3. BetBoom – 62,1

4. PARI – 56,1

5. «Лига Ставок» – 55,7

6. БЕТСИТИ – 55,6

7. Olimpbet – 47,4

8. «Балтбет» – 45,9

9. «Мелбет» – 42,8

10. Leon – 40,5

11. «Тенниси» – 40,2

12. «Марафон» – 39,7

13. «Зенит» – 37,2

14. Bettery – 31,0

15. «Бет-М» – 17,5