«Битва за битвой» с Ди Каприо возьмет «Оскар» в номинации «Лучший фильм», уверены букмекеры
Букмекеры считают триллер «Битва за битвой» явным фаворитом на «Оскар» в номинации «Лучший фильм».
Главную роль в картине Пола Томаса Андерсона исполнил Леонардо Ди Каприо. Коэффициент на победу – 1.29.
Шансы остальных номинантов распределились следующим образом: «Грешники» (4.50), «Хамнет» (34.00) и «Марти Великолепный» (56.00).
Опубликовала: Венера Кравченко
Фильм не интересный, Лео какого-то придурка играет.
А это на спортивном сайте потому что про буков)))))
