Расселл укрепился в статусе фаворита на чемпионство в «Ф-1». Антонелли – 2-й, Фестаппен выпал из топ-3
Букмекеры обновили котировки на чемпионство в «Формуле-1» 2026 года.
После 2-го этапа сезона, Гран-при Китая, в личном зачете лидирует Джордж Расселл, его напарник по «Мерседесу» Кими Антонелли – 2-й, Шарль Леклер – 3-й.
Расселл укрепился в статусе главного фаворита, коэффициент на его титул упал с 1.95 до 1.60 относительно предыдущего этапа. Антонелли после победы на Гран-при Китая поднялся на 2-е место в линии – 4.00 вместо 7.70.
Макс Ферстаппен упал со 2-й строчки на 5-ю – котировки на титул выросли с 5.50 до 12.00
Чемпион «Ф-1» в 2026 году по версии букмекеров
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.65
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 4.00
3. Шарль Леклер («Феррари») – 7.70
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 9.00
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 12.00
6. Ландо Норрис («Макларен») – 30.00
7. Оскар Пиастри («Макларен») – 40.00
Остальные – от 150.00.
