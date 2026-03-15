  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Расселл укрепился в статусе фаворита на чемпионство в «Ф-1». Антонелли – 2-й, Фестаппен выпал из топ-3
3

Букмекеры обновили котировки на чемпионство в «Формуле-1» 2026 года.

После 2-го этапа сезона, Гран-при Китая, в личном зачете лидирует Джордж Расселл, его напарник по «Мерседесу» Кими Антонелли – 2-й, Шарль Леклер – 3-й.

Расселл укрепился в статусе главного фаворита, коэффициент на его титул упал с 1.95 до 1.60 относительно предыдущего этапа. Антонелли после победы на Гран-при Китая поднялся на 2-е место в линии – 4.00 вместо 7.70.

Макс Ферстаппен упал со 2-й строчки на 5-ю – котировки на титул выросли с 5.50 до 12.00

Чемпион «Ф-1» в 2026 году по версии букмекеров

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.65

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 4.00

3. Шарль Леклер («Феррари») – 7.70

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 9.00

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 12.00

6. Ландо Норрис («Макларен») – 30.00

7. Оскар Пиастри («Макларен») – 40.00

Остальные – от 150.00.

Опубликовала: Венера Кравченко
logoМерседес
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
Ставки на спорт
logoДжордж Расселл
logoМакларен
logoАндреа Кими Антонелли
logoШарль Леклер
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не вижу смысла смотреть этот сезон.
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем