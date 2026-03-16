Хиль из «Балтики» стал фаворитом бомбардирской гонки РПЛ у букмекеров. Батраков и Сперцян – в топ-3

Брайн Хиль стал фаворитом гонки бомбардиров РПЛ.

После гола в матче с ЦСКА (1:0) нападающий «Балтики» вышел на первое место в бомбардирской гонке с 12 голами за 21 матч.

В списке бомбардиров Хиль на один мяч опережает Алексея Батракова («Локомотив») и Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).

Лучший бомбардир РПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. Брайан Хиль («Балтика») – 3.00

2-3. Алексей Батраков («Локомотив») – 3.50

2-3. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 3.50

4-5. Джон Кордоба («Краснодар») – 10.00

4-5. Мирлинд Даку («Рубин») – 10.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
