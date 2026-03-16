Хиль из «Балтики» стал фаворитом бомбардирской гонки РПЛ у букмекеров. Батраков и Сперцян – в топ-3
Брайн Хиль стал фаворитом гонки бомбардиров РПЛ.
После гола в матче с ЦСКА (1:0) нападающий «Балтики» вышел на первое место в бомбардирской гонке с 12 голами за 21 матч.
В списке бомбардиров Хиль на один мяч опережает Алексея Батракова («Локомотив») и Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).
Лучший бомбардир РПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. Брайан Хиль («Балтика») – 3.00
2-3. Алексей Батраков («Локомотив») – 3.50
2-3. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 3.50
4-5. Джон Кордоба («Краснодар») – 10.00
4-5. Мирлинд Даку («Рубин») – 10.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
