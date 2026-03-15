«Зенит» укрепился в статусе главного фаворита РПЛ. «Краснодар» – 2-й, шансы ЦСКА и «Локомотива» упали
Букмекеры обновили котировки на чемпионство в Мир РПЛ-2025/26.
«Зенит» укрепился в статусе главного фаворита – коэффициент просел с 1.95 до 1.70 относительно предыдущего тура. У «Краснодара» теперь 2.50 вместо 2.65.
Котировки на «Локомотив» (8.00 → 15.00) и ЦСКА (25.00 → 75.00) ухудшились. Обе команды уступили в 21-м туре РПЛ.
Чемпион России в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Зенит» – 1.70
2. «Краснодар» – 2.50
3. «Локомотив» – 15.00
4. ЦСКА – 75.00
5-6. «Балтика» – 100.00
5-6. «Спартак» – 100.00
7. «Ахмат» – 200.00
8. «Динамо» Москва – 500.00
Остальные – от 1500.00
Вот это «Рубин»! Теперь убрал «Локо» – вслед за «Краснодаром»
Зенит укрепился, или его укрепили, укрепляют и будут укреплять. 🤷♂️
Посмотрите как Зенит тянут к чемпионству.Это беспредел.
"Краснодару " тоже не шибко мешают,если смотреть на пенальти против "Сочи"...
Факт того, что АБСОЛЮТНО ТАКОЙ ЖЕ пенальти был поставлен в ворота Краснодара в матче с Ростовом ты конечно же пропустил
После зимней паузы только Балтика играет на своем уровне. Остальные претенденты не показывают своей игры на данный момент.
Рано отдали Зениту предпочтение, посмотрите календарь, у Краснодара соперники на финише попроще чем у Зенита.
У Краснодара весь апрель будут сложные соперники, всё решится скорее всего там, а не в мае.
Ну пенальти никто не отменял, вытащат
Если Краснодар не обретёт свою спортивную форму, то не сможет удержаться, но если наберут в течении пары недель, то конечно Быки победят. Скорее всего решится в очном противостоянии в Питере
У Краснодара с ЦСКА будет жёсткий матч. Армейцам прям очень надо выигрывать)
нафига им это надо?
Много поражений в чемпионате со старта. Надо очки набирать. Будут мотивированны.
ЗПРФ
С таким судейством пожалуй можно уже на Зенит золотые медали вешать
