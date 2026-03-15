  • «Зенит» укрепился в статусе главного фаворита РПЛ. «Краснодар» – 2-й, шансы ЦСКА и «Локомотива» упали
Букмекеры обновили котировки на чемпионство в Мир РПЛ-2025/26.

«Зенит» укрепился в статусе главного фаворита – коэффициент просел с 1.95 до 1.70 относительно предыдущего тура. У «Краснодара» теперь 2.50 вместо 2.65.

Котировки на «Локомотив» (8.00 → 15.00) и ЦСКА (25.00 → 75.00) ухудшились. Обе команды уступили в 21-м туре РПЛ.

Чемпион России в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 1.70

2. «Краснодар» – 2.50

3. «Локомотив» – 15.00

4. ЦСКА – 75.00

5-6. «Балтика» – 100.00

5-6. «Спартак» – 100.00

7. «Ахмат» – 200.00

8. «Динамо» Москва – 500.00

Остальные – от 1500.00

Вот это «Рубин»! Теперь убрал «Локо» – вслед за «Краснодаром»

Зенит укрепился, или его укрепили, укрепляют и будут укреплять. 🤷‍♂️
Посмотрите как Зенит тянут к чемпионству.Это беспредел.
Ответ Федор Мокрушин
"Краснодару " тоже не шибко мешают,если смотреть на пенальти против "Сочи"...
Ответ Геннадий Туник
Факт того, что АБСОЛЮТНО ТАКОЙ ЖЕ пенальти был поставлен в ворота Краснодара в матче с Ростовом ты конечно же пропустил
После зимней паузы только Балтика играет на своем уровне. Остальные претенденты не показывают своей игры на данный момент.
Рано отдали Зениту предпочтение, посмотрите календарь, у Краснодара соперники на финише попроще чем у Зенита.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
У Краснодара весь апрель будут сложные соперники, всё решится скорее всего там, а не в мае.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Ну пенальти никто не отменял, вытащат
Если Краснодар не обретёт свою спортивную форму, то не сможет удержаться, но если наберут в течении пары недель, то конечно Быки победят. Скорее всего решится в очном противостоянии в Питере
У Краснодара с ЦСКА будет жёсткий матч. Армейцам прям очень надо выигрывать)
Ответ Nogoi89
нафига им это надо?
Ответ Петр Иванов_1116919959
Много поражений в чемпионате со старта. Надо очки набирать. Будут мотивированны.
С таким судейством пожалуй можно уже на Зенит золотые медали вешать
Рекомендуем
Главные новости
Букмекеры не верят, что «Балтика» попадет в топ-3. 21% – вероятность медалей команды Талалаева
27 минут назад
Миранчук забил 3 гола в 2 последних матчах за «Атланту». 150.00 – станет лучшим бомбардиром МЛС
сегодня, 12:09
Хиль из «Балтики» стал фаворитом бомбардирской гонки РПЛ у букмекеров. Батраков и Сперцян – в топ-3
сегодня, 07:42
«Тоттенхэм» впервые за 4 года не проиграл «Ливерпулю» на «Энфилде»
вчера, 18:32
«Рубин» впервые за 14 лет разгромил «Локомотив»
вчера, 17:55
«Милан» забивает «Лацио» не больше 1 гола в 3 матчах подряд. 1.80 – продление серии
вчера, 17:34
«Битва за битвой» с Ди Каприо возьмет «Оскар» в номинации «Лучший фильм», уверены букмекеры
вчера, 16:37
«МЮ» с 2021 года не проигрывает «Астон Вилле» дома
вчера, 16:00
Расселл укрепился в статусе фаворита на чемпионство в «Ф-1». Антонелли – 2-й, Фестаппен выпал из топ-3
вчера, 15:38
Соболенко – фаворит против Рыбакиной в финале в Индиан-Уэллс. Это будет их 6-й матч за титул, в 4 из 5 выиграла Елена
вчера, 14:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Несмотря на катастрофические проблемы «Лацио» с составом и разницу в положении команд, жду близкий матч». Клещенок о матче «Лацио» – «Милан»
вчера, 14:05
«Штутгарт» силен дома (больше очков набирает только «Бавария») и сейчас не уступает «Лейпцигу» по уровню игры». Артем Денисов о топ-матче 26-го тура Бундеслиги
вчера, 12:45
«В первом круге «Барса» проиграла «Севилье» 1:4. До этого она не проигрывала ей в Ла Лиге с октября 2015». Тимур Боков сделал прогноз на матч
вчера, 11:45
«Прямо сейчас команды делят третью позицию в АПЛ, но в случае поражения в очном матче могут вылететь из топ-5». Палагин о матче «МЮ» – «Астон Вилла»
вчера, 11:15
«Ман Юнайтед» – «Астон Вилла»: как ставят бетторы БЕТСИТИ?
вчера, 09:22Промо
«В целом «Реал» не проигрывает «Эльче» аж с марта 1978 года. Всего четыре раза с тех пор играли вничью». Боков о матче «Реал Мадрид» – «Эльче»
14 марта, 13:00
Сколько забьет «Спартаку» Александр Соболев? Делайте прогнозы и забирайте призы
14 марта, 12:00Прогноз
«Думаю, «Балтика» будет действовать осторожно и от обороны, а ЦСКА не найдет, как и кем эту оборону вскрыть». Прогноз Чернявского на матч
14 марта, 11:50
«У «Баварии» нет сразу двух вратарей, но атака сильна даже без Харри Кейна». Прогноз Денисова на топ-матч 26-го тура Бундеслиги
14 марта, 10:00
«Зенит» – «Спартак»: игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита дерби двух столиц
14 марта, 09:26Промо
Рекомендуем