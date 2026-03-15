«Зенит» укрепился в статусе главного фаворита РПЛ. «Краснодар» – 2-й, шансы ЦСКА и «Локомотива» упали

Букмекеры обновили котировки на чемпионство в Мир РПЛ-2025/26.

«Зенит» укрепился в статусе главного фаворита – коэффициент просел с 1.95 до 1.70 относительно предыдущего тура. У «Краснодара» теперь 2.50 вместо 2.65.

Котировки на «Локомотив» (8.00 → 15.00) и ЦСКА (25.00 → 75.00) ухудшились. Обе команды уступили в 21-м туре РПЛ.

Чемпион России в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 1.70

2. «Краснодар» – 2.50

3. «Локомотив» – 15.00

4. ЦСКА – 75.00

5-6. «Балтика» – 100.00

5-6. «Спартак» – 100.00

7. «Ахмат» – 200.00

8. «Динамо» Москва – 500.00

Остальные – от 1500.00

