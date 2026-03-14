«Зенит» – «Спартак»: игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита дерби двух столиц

14 марта в главном матче 21-го тура РПЛ встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра пройдет в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 16:00 мск.

В прошлом туре «Зенит» проиграл в гостях «Оренбургу»(1:2). Осечка не помешала петербуржцам остаться на втором месте в таблице и сохранить минимальное отставание от лидирующего «Краснодара», так как черно-зеленые уступили «Рубину (1:2).

«Спартак» выиграл оба матча чемпионата после перерыва и подобрался к топ-5 на расстояние в одно очко. Красно-белые показывают веселый и результативный футбол при Хуане Карседо – сначала они со счетом 3:2 победили «Сочи», а затем 4:3 «Акрон».

«Спартак» не проигрывает «Зениту» в РПЛ четыре матча подряд – одна победа и три ничьи. В двух последних очных встречах было забито больше двух мячей.

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитами предстоящего матча петербуржцев. На победу хозяев предлагают коэффициент 1.72, на успех гостей дают 5.00, ничья идет за 3.80.

Поставить на три мяча и более в матче можно с кэфом 1.90, на два гола и менее дают 1.92. Вероятность обмена мячами оценивается в 1.90, такую же котировку предлагают на «Обе забьют: нет».

Большинство игроков БЕТСИТИ выбирают «Зенит». На победу петербуржцев ушло 68% от всех ставок на исход, 19% пришлось на «Спартак», 13% отдано на ничью.

Опубликовала: Виктория Бадмаева
