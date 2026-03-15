Соболенко – фаворит против Рыбакиной в финале в Индиан-Уэллс. Это будет их 6-й матч за титул, в 4 из 5 выиграла Елена
Елена Рыбакина встретится с Ариной Соболенко в финале в Индиан-Уэллс.
Соболенко – фаворит матча с коэффициентом 1.61. На победу Рыбакиной букмекеры дают 2.34.
Это будет их 16-я встреча. Сейчас Соболенко ведет 8:7. В финале эти теннисистки встречались 5 раз – у Рыбакиной преимущество со счетом 4:1. Единственное поражение она потерпела в финале Australian Open-2023.
Опубликовала: Венера Кравченко
Рыбакина более разноплановая, но и в силе много не уступает как другие, кепку вот можно забить ударами, но рыбакину нет, она будет играть первым номером
