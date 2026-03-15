Соболенко – фаворит против Рыбакиной в финале в Индиан-Уэллс. Это будет их 6-й матч за титул, в 4 из 5 выиграла Елена

Елена Рыбакина встретится с Ариной Соболенко в финале в Индиан-Уэллс.

Соболенко – фаворит матча с коэффициентом 1.61. На победу Рыбакиной букмекеры дают 2.34.

Это будет их 16-я встреча. Сейчас Соболенко ведет 8:7. В финале эти теннисистки встречались 5 раз – у Рыбакиной преимущество со счетом 4:1. Единственное поражение она потерпела в финале Australian Open-2023.

Свадьба Соболенко – главное событие турнира в Индиан-Уэллс