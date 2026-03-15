«Рубин» впервые за 14 лет разгромил «Локомотив»
«Рубин» дома разгромил «Локомотив» в 21-м туре РПЛ (3:0).
Это первая за 14 лет крупная победа казанцев над «железнодорожниками». В марте 2012-го «Рубин» победил «Локомотив» в Кубке России – 4:0.
В рамках чемпионата предыдущий разгром над «Локо» был в сезоне-2007 (3:0).
Опубликовала: Венера Кравченко
Игры никакой сегодня не было.
Ну а судейство уже без комментариев.