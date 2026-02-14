0

Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил «Динамо Москва»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги прошел один матч.

УГМК крупно обыграл «Динамо Москва».

Женщины

Премьер-лига

УГМК – Динамо Москва – 98:62 (21:25, 28:10, 21:14, 28:13)

УГМК: Бентли (17 + 5 передач), Клюндикова (15 + 7 подборов), Уокер (15 + 6 подборов), Косу (12 + 6 подборов)

ДИНАМО МОСКВА: Шабанова (16), Позднякова (14 + 6 подборов)

14 февраля. 15.00

Положение команд: УГМК – 22-1, Динамо Курск – 19-3, Ника – 17-5, Надежда – 15-7, Спарта энд К – 13-9, МБА – 12-10, Динамо Москва – 12-11, Енисей – 6-16, Самара – 5-17, Энергия 4-18, Нефтяник – 4-18, Динамо Новосибирск – 4-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
чемпионат России жен
logoДинамо Москва жен
результаты
logoУГМК жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Премьер-лига. Женщины. «Ника» обыграла «Энергию»
11 февраля, 17:31
«Вспоминаю «бронзу» Кубка – и у меня мурашки». Юлия Полуянова – о переездах и возвращениях в родной город
30 января, 14:33Трибуна
Мария Клюндикова о жизни в США: «Там я чувствую себя не так безопасно»
18 января, 11:52
Рекомендуем
Главные новости
Перед одной из Олимпиад Кириленко переживал из-за кухни в стране-хозяйке. Где проходили те игры?
34 минуты назадСпецпроект
Джамал Мюррэй: «Моя цель на ближайшее будущее – выйти на уровень игрока сборной All-NBA»
сегодня, 21:14
Леброн Джеймс: «Самое главное для «Лейкерс» прямо сейчас – это здоровье»
сегодня, 20:33
Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие – в повторении одного и того же изо дня в день»
сегодня, 19:18
Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную Франции в летние окна квалификации к чемпионату мира-2027: «Главное – остаться здоровым»
сегодня, 18:19
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс фактически погубил конкурс данков»
сегодня, 17:43
Нолан Траоре о Егоре Дёмине: «Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе»
сегодня, 17:17
Де’Аарон Фокс: «Кавай Ленард – один из 10 самых техничных игроков в истории»
сегодня, 16:49
Яннис Адетокумбо: «На сегодняшний день я предан «Милуоки»
сегодня, 16:26
Шэй Гилджес-Александер: «Меня с детства воспитывали лидером. В нашем доме нельзя было быть ведомым»
сегодня, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис после первой победы за семь матчей: «Я не волшебник, но надеюсь на смену динамики»
сегодня, 20:52
Ти Джей Уоррен подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорка»
сегодня, 20:18
Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему выбрал «Панатинаикос»: «Тренер сказал: «Не приходи вписываться – приходи быть собой». Это воодушевляет»
сегодня, 20:05
«Партизан» официально объявил об уходе Кэмерона Пэйна
сегодня, 19:49Фото
Александр Церковный: «Бако травмировался накануне вылета в Санкт-Петербург. Контракт вступит в силу после полноценного восстановления»
сегодня, 19:31
«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Нэйтом Уильямсом
сегодня, 18:59
Трент Фрейзер о звании MVP Матча звезд: «Все само собой произошло – начал с четырех трехочковых подряд и поймал ритм»
сегодня, 18:36
Адриатическая лига. «Дубай» уверенно обыграл «Босна Роял»
сегодня, 18:21
«Триест» объявил об увольнении главного тренера Исраэля Гонсалеса
сегодня, 18:04
Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл на длительный срок из-за разрыва связки колена
сегодня, 16:59
Рекомендуем