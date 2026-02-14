Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил «Динамо Москва»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги прошел один матч.

УГМК крупно обыграл «Динамо Москва». Женщины Премьер-лига УГМК – Динамо Москва – 98:62 (21:25, 28:10, 21:14, 28:13) УГМК : Бентли (17 + 5 передач), Клюндикова (15 + 7 подборов), Уокер (15 + 6 подборов), Косу (12 + 6 подборов) ДИНАМО МОСКВА : Шабанова (16), Позднякова (14 + 6 подборов) 14 февраля . 15.00 Положение команд : УГМК – 22-1, Динамо Курск – 19-3, Ника – 17-5, Надежда – 15-7, Спарта энд К – 13-9, МБА – 12-10, Динамо Москва – 12-11, Енисей – 6-16, Самара – 5-17, Энергия 4-18, Нефтяник – 4-18, Динамо Новосибирск – 4-18. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.