Чемпионат Греции. «Ираклис» проиграл «Олимпиакосу», ПАОК не справился с АЕКом и другие результаты
Сегодня в рамках чемпионата Греции прошли пять матчей.
«Ираклис» проиграл «Олимпиакосу», ПАОК уступил АЕКу.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос – 18-0, Панатинаикос – 15-2, АЕК – 13-4, ПАОК – 11-5, Арис – 9-7, Перистери – 8-9, Ираклис – 7-10, Миконос – 7-10, Промитеас – 6-11, Паниониос – 5-12, Колоссос – 4-13, Кардицас – 4-14, Марусси – 4-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
