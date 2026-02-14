0

Чемпионат Италии. «Варезе» справился с «Брешией», «Триест» разгромил «Наполи»

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли два матча.

«Варезе» обыграл «Брешию», «Триест» разгромил «Наполи».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 16-3,Брешия – 15-5, Венеция – 13-5, Милан – 13-6, Дертона – 12-7, Триест – 10-9, Тренто – 9-9, Удине – 8-11, Ваноли Кремона – 8-11, Наполи – 7-12, Динамо Сассари – 7-12, Варезе – 8-12, Реджо-Эмилия – 6-12, Канту – 4-15, Тревизо – 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
