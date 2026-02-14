Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бахчешехиру», «Бурсаспор» проиграл «Бешикташу»

Сегодня в чемпионате Турции прошли три матча.

«Эсенлер Эрокспор» проиграл «Бахчешехиру», «Бурсаспор» уступил «Бешикташу ». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 17-2, Бешикташ – 17-3, Трабзонспор – 14-5, Бахчешехир – 13-6, Тюрк Телеком – 12-7, Анадолу Эфес – 11-8, Эсенлер Эрокспор – 11-8, Галатасарай – 11-8, Тофаш – 9-11, Меркезефенди – 8-12, Мерсин – 7-12, Маниса – 7-13, Петким Спор – 6-13, Бурсаспор – 6-14, Каршияка – 4-15, Бююкчекмедже – 2-18. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.