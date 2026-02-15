ACB. «Сарагоса» проиграла «Ховентуду», «Тенерифе» победил «Бреоган» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли четыре матча.

«Сарагоса» уступила «Ховентуду», «Тенерифе» справился с «Бреоганом». АСВ Регулярный чемпионат Положение команд : Реал – 17-2, Валенсия – 14-5, Мурсия – 14-6, Барселона –13-6, Уникаха – 13-6, Баскония – 12-6, Ховентуд – 12-8, Тенерифе – 12-8, Бильбао – 11-8, Жирона – 9-10, Бреоган – 8-12, Форса Льейда – 8-11, Манреса – 8-11, Гран-Канария – 7-12, Сарагоса – 6-14, Андорра – 5-14, Сан-Пабло Бургос – 4-16, Гранада – 1-19. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.