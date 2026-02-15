Чемпионат Франции. «Страсбур» победил «Бурк» в овертайме, «Нанси» уступил «Виллербану» и другие результаты
14 февраля в чемпионате Франции прошли пять матчей.
«Страсбур» справился с «Бурком» в овертайме, «Нанси» проиграл «Виллербану».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 17-2, Нантер – 15-4, Париж – 14-5, Страсбур – 14-5, Виллербан – 13-7, Бурк – 12-8, Шоле – 12-8, Ле-Ман – 12-8, Элан Шалон – 9-11, Дижон – 8-12, Нанси – 7-13, Лимож – 7-13, Булазак – 7-13, Гравлин-Дюнкерк – 6-14, Сен-Кантен – 3-16, Ле-Портель – 1-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
