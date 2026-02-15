  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Чемпионат Франции. «Страсбур» победил «Бурк» в овертайме, «Нанси» уступил «Виллербану» и другие результаты
0

Чемпионат Франции. «Страсбур» победил «Бурк» в овертайме, «Нанси» уступил «Виллербану» и другие результаты

14 февраля в чемпионате Франции прошли пять матчей.

«Страсбур» справился с «Бурком» в овертайме, «Нанси» проиграл «Виллербану».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 17-2, Нантер – 15-4, Париж – 14-5, Страсбур – 14-5, Виллербан – 13-7, Бурк – 12-8, Шоле – 12-8, Ле-Ман – 12-8, Элан Шалон – 9-11, Дижон – 8-12, Нанси – 7-13, Лимож – 7-13, Булазак – 7-13, Гравлин-Дюнкерк – 6-14, Сен-Кантен – 3-16, Ле-Портель – 1-18. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Франции
logoЛе-Ман
logoБулазак
logoНанси
logoСтрасбур
результаты
logoЛе-Портель
logoЛимож
logoЭлан Шалон
logoБурк
logoАСВЕЛ Виллербан
logoДижон
