Ричард Джефферсон о перепалке в «Уорриорз»: «Эмоции могут выплеснуться наружу. Если потом все возвращается в привычное состояние, то это нормально»

Ричард Джефферсон о перепалке Керра и Дрэймонда Грина.

Чемпион НБА, ныне эксперт Ричард Джефферсон оценил ситуацию в «Уорриорз», где главный тренер Стив Керр поругался с форвардом Дрэймондом Грином прямо во время тайм-аута.

«Грин – суперэмоциональный, безумно настроенный на борьбу игрок. Цель тренера не в том, чтобы потушить это пламя. Нужно поддерживать этот огонь, при этом контролируя его. Поэтому, если этот огонь когда-нибудь разгорится слишком сильно, но потом вернется в привычное состояние, то это нормально.

Был ли их спор рядовым явлением? Вероятно, нет. Все это выглядело как жесткая перепалка. Они, наверное, ссорятся так на протяжении всех этих совместных лет, но крайний раз получился особенно напряженным. Вместе с тем бросилось в глаза, как он вставал и долго возвращался. Вероятно, это тоже сыграло свою роль в восприятии момента.

Стив был расстроен действиями команды, а Дрэймонд защищал ее? Я не знаю, возможно так… Они вместе выиграли четыре титула. Прошли через все», – считает экс-форвард.