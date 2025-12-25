Кармело Энтони: «Искренне верю, что у «Никс» есть реальные шансы на чемпионство»

Кармело Энтони считает «Нью-Йорк» претендентом на чемпионство в НБА.

Прославленный игрок НБА Кармело Энтони оценил потенциал «Нью-Йорка».

«Я искренне верю, что у «Никс» есть реальные шансы на чемпионство.

По крайней мере, они к этому стремятся, идут к этому, а там уже придется бороться с кем-то, как мне кажется, с «Оклахомой». Там уже посмотрим. Но то, что мы видим у «Никс» сейчас – они выстраивают команду и развиваются, они чувствуют себя все комфортнее друг с другом. Команда играет более солидно, чем в начале сезона, они стали более жесткими. Мне нравится происходящее с командой прямо сейчас.

Игра Карла-Энтони Таунса? Мне нравится энергия и то, что я вижу от Таунса прямо сейчас. Кажется, он перевернул страницу и освоился с требованиями Майка Брауна. И он это подтверждает на площадке», – заявил экс-игрок «Никс».