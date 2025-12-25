Тим Хардуэй о конфликте Керра и Грина: «Стеф Карри должен был вмешаться, а не сидеть и отдыхать»

Тим Хардуэй прокомментировал конфликтный эпизод в «Голден Стэйт».

Ссора главного тренера «Уорриорз» Стива Керра и форварда Дрэймонда Грина во время игры с «Орландо» стала публичной. Бывший баскетболист и игрок «Голден Стэйт » Тим Хардуэй-старший высказался по этому поводу.

«Стеф Карри должен был вмешаться в том совещании, не кто-то другой. Сказать Дрэймонду прекратить. А не сидеть и отдыхать с мыслями о «ну вот опять». Стеф не такой человек, конечно, и мы не знаем, что он говорит за пределами площадки», – рассудил Хардуэй.

Сам Карри нейтрально отзывался о произошедшем: «Это их дело, не мое. Не общался с Дрэймондом. Уверен, что мы все знаем, как вести себя профессионально».