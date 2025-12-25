Леброн Джеймс о стремлении к рекордам: «Ничего про них не знаю, не стремлюсь. Стоит просто выбежать на площадку и там сразу какой-то рекорд»

Леброн Джеймс честно рассказал, стремится ли ставить новые рекорды в НБА.

Суперзвезда «Лейкерс » Леброн Джеймс во время общения со Стивом Нэшем в подкасте Mind The Game ответил на вопрос о собственном интересе и стремлении к обновлению рекордов.

«Ничего про них не знаю, не слежу, не стремлюсь. Стоит просто выбежать на площадку и там сразу какой-то рекорд. Каждый день приносит новый рекорд. Парни в команде постоянно об этом шутят. Первый игрок, который завязал шнурки более ста раз.

Если серьезно, я и правда ничего такого не знаю и не думаю об этом. Как раз в последней игре я, как выяснилось, обошел Роберта Пэриша по победам за карьеру и вышел на второе место в истории НБА . Понятия об этом не имел, пока кто-то не подошел ко мне и не сказал. Нет, правда, кажется, это было в Филадельфии. Вообще не знал об этом, пока не сказали. Потом еще сам Роберт написал поздравительный пост. Респект ему.

Кто на первом месте? Кажется, Карим, не знаю точно. Или Роберт Орри? Хороший вопрос», – рассказал Джеймс.

Нэш узнал в сети, что на первом месте Карим Абдул-Джаббар , а Джеймс потенциально может догнать его в следующем сезоне: «У нас тут срочные новости. Леброн Джеймс возвращается в следующем сезоне, чтобы превзойти рекорд Карима!»

«Не делай этого, Стиви, я тебя умоляю», – произнес Леброн с улыбкой.